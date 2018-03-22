22 Mart 2018 Perşembe6 Recep 1439
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Yön değiştirmezse nükleer silahla vurulacak!

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Yön değiştirmezse nükleer silahla vurulacak!
NASA, saatte 101 bin kilometre hızla Dünya doğru yaklaştığı belirtilen Bennu isimli asteroitin nükleer silahla vurulmasını istiyor.
Yön değiştirmezse nükleer silahla vurulacak! Yön değiştirmezse nükleer silahla vurulacak! Yön değiştirmezse nükleer silahla vurulacak!

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi, yaklaşık 500 metre yüksekliğinde olan Bennu'yu "riskli" kategorisinde değerlendirdi. İlk olarak, 9 tona yakın ağırlığı olan Hammer uzay aracının asteroite çarptırarak yönünün değiştirilmesi planlanıyor.

NASA YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞACAK

 

Gezegenimize doğru saate 101 bin kilometre hızla ilerleyen 'Bennu' isimli astreoit Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'ni (NASA) harekete geçirdi.

Yaklaşık 500 metre yüksekliğinde olan Bennu'yu "riskli" kategorisinde değerlendirilen NASA, olası bir felaketin önüne geçmek için iki plan geliştirdi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, NASA'nın öncelikli planı Bennu'nun rotasını değiştirmek. 8.8 ton ağırlığında olan Hammer (Çekiç) isimli uzay aracının asteroide çarptırılarak yönünü değiştirilebileceği belirtiliyor.

İKİNCİ PLAN NÜKLEER SİLAH

NASA'nın ikinci planı ise nükleer silah kullanmak. Bu seçenekte uzay aracına nükleer silah yerleştirilecek ve Bennu, Dünya'dan çok uzak bir mesafedeyken vurularak parçalanacak.

Projede görev yapan fizikçi Kirsten Howley, ABD basınına yaptığı açıklamada, Bennu'nun 2135 yılından önce gezegenimize çarpma olasılığın şu an için düşük olduğunu belirtti ama NASA'nın buna rağmen şimdiden çalışmalar yürüttüğünün altını çizdi.

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