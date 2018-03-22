Sisi'den şaka gibi açıklama! Küstahça...

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde daha fazla kişiyle rekabet etmek istediğini belirterek, “Seçimlerde daha fazla aday istiyorum. Fakat ülke buna hazır değil. Aday eksikliği yüzünden suçlanmamalıyım” dedi.

Seçimleri Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi’nin büyük bir farkla kazanması bekleniyor. Başkent Kahire ve diğer şehirlerin büyük çoğunluğunda Sisi’nin posterleri yer alıyor.

Ülkede önce aday olup ardından adaylığını çeken isimler için suçlanan Sisi, ''Benimle ilgisi olmayan bir şey için beni suçluyorsunuz'' şeklinde konuştu.

Mısır’daki seçmenler 26, 27 ve 28 Mart tarihlerinde sandık başına gidecek. Seçimlerde ise Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi ve Yarın Partisi Başkanı Musa Mustafa Musa yarışıyor. Sisi, 2013 yılında Müslüman Kardeşler destekli Muhammed Mursi’yi devirdikten sonra cumhurbaşkanı seçilmişti.