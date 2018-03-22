Rusya'dan PYD/YPG'ye büyük şok! İlk kez yaptılar

İstanbul’da 3 Nisan'da yapılacak Türkiye, Rusya, İran liderleri zirvesine sayılı gün kala, Moskova ilk defa PKK ve Suriye kuzeyinde PYD/YPG oluşumu hakkında “DEAŞ modelinde terör örgütü” tanımını yaptı.

Kremlin'e bağlılığıyla bilinen RusyaFederal Haber Ajansı, yayımladığı makelede PKK ve Suriye uzantıları PYD/YPG için terör örgütü ifadesi kullanıldı.

Moskova’nın PYD/YPG konusunda 'terörist' ifadesine Kremlin yönetimine yakınlığı ile bilinen Rusya Federal Haber Ajansı tarafından yayınlanan makalede dile getirildi.

Rusya’nın Türkiye tarafından yürütülen “Zeytin dalı” harekatına neden destek verdiğine de ışık tutan analizde, PYD/YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde normal yerel yönetimler oluşturmak yerine, Suriye halkına ait doğal kaynakları acımasızca sömürmeye çalıştığı ifade edildi.

Haberde, "Yerel halk üzerinde uyguladıkları baskı terör örgütü faaliyetleriyle eş değer" ifadesiyle PYD/YPG baskısı nedeniyle 1.5 milyon Suriyelinin evlerinden kaçmak zorunda bırakıldığı ifade edildi.

Haberde "Ama bu tür oluşumların sonu her zaman hüsran olmuştur. Tıpkı 17’ci yüzyılda İngiliz ve Fransızların Amerika’yı İspanyollardan ele geçirmek için Karayip Denizinde Tartuga korsanlarını icat ettikleri gibi. Bunların adı üzerinde korsan” denildi.