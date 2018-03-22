22 Mart 2018 Perşembe6 Recep 1439
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'Tecavüzcümü öldürdüm' diyen Nevin Yıldırım'a müebbet hapis

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Kendisine tecavüz ettiğini öne sürdüğü 2 çocuk babası Nurettin Gider'i av tüfeğiyle öldürdükten sonra başını keserek köy meydanına atan Nevin Yıldırım, Yargıtay'ın bozma kararı üzerine yeniden yargılandığı davada yine ömür boyu hapisle cezalandırıldı.
'Tecavüzcümü öldürdüm' diyen Nevin Yıldırım'a müebbet hapis
'Tecavüzcümü öldürdüm' diyen Nevin Yıldırım'a müebbet hapis 'Tecavüzcümü öldürdüm' diyen Nevin Yıldırım'a müebbet hapis 'Tecavüzcümü öldürdüm' diyen Nevin Yıldırım'a müebbet hapis

Yalvaç'a bağlı Koruyaka köyünde 29 Ağustos 2012 tarihinde, kendisine tecavüz ettiğini öne sürdüğü Nurettin Gider'i av tüfeğiyle öldürdükten sonra başını keserek köy meydanına atan Nevin Yıldırım hakkında, yargılandığı Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi'nde 25 Mart 2015 tarihinde 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası verildi.

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin Nevin Yıldırım'ın bu fiili işlerken başkalarının da yardım ettiği yönünde kanaat oluştuğu görüşünü dikkate alarak, usul yönünden kararı bozdu.

YENİDEN YARGILANDI

Yargıtay tarafından yerel mahkemeye geri gönderilen dosya yeniden görüldü. Dün yapılan duruşmaya çeşitli illerden gelen kadın derneklerinden 30 kadar kadınla 8'i Nevin Yıldırım'ı savunmak üzere 9 avukat katıldı.

NEVİN YILDIRIM SEGBİS'LE KATILDI

Mahkeme heyeti kimlik tespitinin ardından Nevin Yıldırım'ın avukatlarının verdiği savunmaları okuyarak dosyaya koydu. SEGBİS aracılığıyla tutuklu bulunduğu Antalya Cezaevi'nden duruşmaya katılan sanık Nevin Yıldırım'a da söz hakkı verildi. Yıldırım önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek savunma yapmadı.

'KASTEN ÖLDÜRME'

Savcı Taşan Tekeli, mahkeme heyetine bir önceki mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, sanığın 'kasten öldürme' suçunu işlediğine kesin kanaat getirildiğini ve suçun işleniş bakımıyla tahrik unsurlarının uygulanmamasını, tutukluluk halinin devamını talep etti.

5 saat süren ve 2 kez ara verilen duruşmada mahkeme heyeti Nevin Yıldırım'a karar öncesi son sözünü sordu. Yıldırım, "Avukatlarımın savunmalarına katılıyorum, başka bir diyeceğim yok" dedi.

AVUKATI TAHLİYE İSTEDİ

Sanık avukatı Derya Demirkılınç, mütalaaya itiraz ederek Nevin Yıldırım'ın sürekli tecavüze uğradığını, bunun neticesinde bu cinayeti işlediğini belirterek, "Müvekkilim rızaya dayalı bir cinsel ilişki yaşamamış, maktulle gönül ilişkisi yoktur. Şayet öyle olsaydı maktulle kaçar, evi terk ederdi. Kasıklarına hedef alınmış olması rızaya dayalı olmayarak ilişkiye giren kadınların davranış biçimi olacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle ağır tahrik hükümlerinin uygulanması ve yattığı ceza süresi göz önünde bulundurularak tahliyesini talep ediyoruz" diye konuştu.

ÖMÜR BOYU HAPİS

Karar öncesi duruşmaya ara veren mahkeme heyeti, Nevin Yıldırım'a 'kasten öldürmek' suçunu işlediğinin sabit olduğunu bu nedenle ömür boyu hapisle cezalandırılmasına, meşru müdafaa ve haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına hükmedildiğini açıkladı.

KADIN DERNEKLERİ TEPKİLİ

Duruşmaları en başından beri takip eden ve Yalvaç'a gelerek Nevin Yıldırım'a destek olan kadın kuruluşlarının üyeleri mahkemenin verdiği cezayı haksız bulduklarını belirterek, temyiz hakkını kullanacaklarını ifade etti.

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