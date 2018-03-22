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Avrupa'nın devleri peşine düştü! Türk yetenek...

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Avrupa'nın devleri peşine düştü! Türk yetenek...
Fenerbahçe altyapısında forma giyen Ömer Faruk Beyaz, ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor.
Avrupa'nın devleri peşine düştü! Türk yetenek... Avrupa'nın devleri peşine düştü! Türk yetenek... Avrupa'nın devleri peşine düştü! Türk yetenek...

15 yaşında olmasına rağmen U17 takımının formasını giyen genç isim, U15 Milli Takımında da görev yapıyor.
 
Ömer Faruk, şimdiden Avrupa'nın önemli kulüplerinin scout ekiplerinin göz hapsinde. Genç yeteneği Real Madrid, Arsenal ve Tottenham yakından takip ediyor. Sarı-lacivertliler de adeta Ömer Faruk'un üzerine titriyor. 

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