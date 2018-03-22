22 Mart 2018 Perşembe6 Recep 1439
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Afrin'de ele geçirildi! İşte o belge

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Afrin'de ele geçirildi! İşte o belge
Terör örgütü Afrin’de camilere yasaklar getirdi. Cenaze namazı, Cuma hutbeleri, hoparlörden kuran-ı kerim okunmasını yasakladı. Zeytin Dalı harekatıyla PKK’nın gerçek yüzü belgeleriyle birlikte bir kez daha ortaya çıktı.
Afrin'de ele geçirildi! İşte o belge Afrin'de ele geçirildi! İşte o belge Afrin'de ele geçirildi! İşte o belge

PKK terör örgütü Suriye’de işgal ettiği bölgelerde İslamiyet dinine yönelik bir takım yasaklar getirdi.

Bunun en net örneği Afrin’de Zeytin Dalı harekatıyla belgelendi.

Türk askeri ve ÖSO, Pazar günü Afrin ilçe merkezine girdi.
PKK’nın karargahlarına yapılan baskınlarda ağır silahlar, tuzaklar, patlayıcılar göze çarptı.

Bir de evrak klasörleri bulundu.
Terör örgütünün kurmayı planladığı terör devletinin şemaları ele geçirildi.
O belgeler arasında PKK’nın İslami yasakları da vardı.

Afrin 5 yıldır PKK işgalindeydi.
İlçe merkezi, köy ve kasabalarda adına “asayiş” dedikleri terör merkezleri kuruldu.
Terör yasaları hazırlandı ve bunlar uygulandı.

PKK’nın terör üslerinde İslami yasaklara ait bir takım belgeler bulundu.
O belgeler, 2013’ten bu yana büyük çoğunluğu dindar Müslüman olan Afrin halkının dini görevlerine yönelik engellemeleri içeriyordu.

CENAZE NAMAZI YASAK

Taha Dağlı'nın haberine göre, PKK’lılar cenaze namazını yasakladı. Bunu 20 Ocak’ta Zeytin Dalı harekatı sürecinde bir çok kez gördük. Terörist cenazelerinde ne dua okundu, ne namaz kılındı.
Ancak yasağın sadece militanlar için değil Afrin’de tüm görevlileri kapsayan bir yasak olduğu anlaşıldı.

ÖSO’nun bulduğu sözde Asayiş belgelerinde, cenaze namazı kılınması yasaklanıyor, sadece PKK marşlarıyla defin işlemi yapılması emrediliyor.

HOPARLÖRDEN KURAN-I KERİM YASAK

Terör örgütü Afrin’de Camilerde kuranı kerim okunmasına da yasaklar getirdi. Bulunan belgelerdeki maddelerden biri de kuranı kerimle ilgili. Buna göre camilerde veya başka mekanlarda hoparlörden kuranı kerim okunmasına izin verilmiyor.

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CUMA HUTBELERİNE YASAK

Yine o belgelerde Kuranı Kerim ayetlerine de yasaklar getirilmiş. Özellikle Cuma hutbelerinde bir çok ayetin okunması yasaklanmış.

NAMAZA DA YASAK

PKK Afrin’de kamuda çalışanların da namaz kılmasına izin vermemiş. Bu yasakla ilgili madde de ÖSO’nun eline geçen belgeler arasında yer alıyor.

TÜM CAMİLER TAKİP ALTINA ALINMIŞ

Terör örgütü ayrıca Afrin’deki tüm camileri takip altına almış. Bulunan belgelerde bu konuda talimat içeren bir madde var. O madde de Afrin’deki ibadethanelerin tamamının Asayiş denilen terör unsurları tarafından takip altında tutulması talimatı veriliyor. Terör örgütü böylece Afrin’de namaz kılan Müslümanları da fişliyordu.

AFRİN’E ZERDÜŞT HEYKELİ DİKMİŞLERDİ

PKK, Afrin’de Afrin halkının dini hassasiyetlerinin aksine ilçe merkezine Zerdüşt heykeli dikmişti. İslam dinine yönelik yasaklar sadece Afrin’de değil PKK işgalindeki Suriye’nin diğer bölgelerinde de geçerli.

TERÖRİST KADROSU HAÇLI ORDUSU GİBİ

PKK-PYD’nin bünyesindeki Batılı teröristler de terör örgütünün Suriye gibi Müslüman bir coğrafyada kurmaya çalıştığı baskı rejiminin bir göstergesi. Suriyeliler daha önce bir çok kez hem PKK’yı hem de PKK bünyesindeki Batılı çetelere dikkat çekerek, “PKK Suriye’de demografi yapıyla birlikte Müslüman halkın dini hassasiyetlerini de yerle bir ediyor” uyarısı yapmıştı.

 

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