22 Mart 2018 Perşembe6 Recep 1439
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Cem Uzan İngiltere'yi karıştırdı! 'Satılık prens'

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İngiliz basını, 2000 yılındaki bir yemekte Cem Uzan'ın Prens Charles ile fotoğraf çektirmek için kraliyet vakıflarına 200 bin sterlin bağış yaptığını yazdı. Haber, 'satılık prens' başlığıyla verildi.
Cem Uzan İngiltere'yi karıştırdı! 'Satılık prens'
Cem Uzan İngiltere'yi karıştırdı! 'Satılık prens' Cem Uzan İngiltere'yi karıştırdı! 'Satılık prens' Cem Uzan İngiltere'yi karıştırdı! 'Satılık prens'

İngiltere, Prens Charles'ın para karşılığı milyarderlerle çekildiği fotoğrafları konuşuyor.

Daily Mail'de yer alan habere göre bu milyarderlerin içerisinde Cem Uzan'da bulunuyor. Haberde, Cem Uzan'ın o dönemki eşi Alara Koçibey ile birlikte, Prens Charles ve eşi Camillia ile fotoğraf çektirebilmek için kraliyet vakıflarına 200 bin sterlin bağış yaptığı iddia edildi.

 

2000 yılının Haziran ayındaki yemeğe katılan Cem Uzan'ın 200 bin sterlin ödediği fotoğraftan memnun kaldığı belirtildi.

'Satılık prens' başlığıyla verilen haberde, Uzan'ın yaptığı bağışla, eşinin yemekte Prens Charles'ın yanındaki koltuğa oturmasını güvence altına aldığına dikkat çekildi.

Uzan'ın hareketini 'iyi planlanmış uzun süreli bir kampanya' olarak değerlendiren gazete, Uzan'ın ödeme ve fotoğraf için PR danışmanlık şirketi Bell Pottinger ile çalıştığı belirtildi.

Haberde Uzan'ın sonraki dönemlerde dolandırıcılık bağlantılı suçlar nedeniyle İngiltere ve ABD'de hapis cezaları aldığının altı çizildi.

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