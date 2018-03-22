Medya kulislerinde bomba iddia

Türk gazetecilik tarihinin en önemli olaylarından biri KAP’a yapılan açıklama ile resmiyet kazandı. 80’li yıllardan itibaren medya dünyasının en güçlü grubu konumuna gelen Doğan Grubu, her şeyi satmaya karar verdi. Borsa’ya bu sabah yapılan açıklamada borçların indirim sebebi yapıldığı ve satışın 890 milyon dolarlık bir fiyat üzerinden gerçekleştirileceği bildirildi.

YENİ CEO YALÇINDAĞ MI?

Medyaradar'ın, her iki medya grubunun önemli isimlerinden sızdığını iddia ettiği bilgilere göre; Doğan Medya’nın satışından sonra başında yer alacak CEO da belli oldu. Yeni CEO’nun Aydın Doğan'ın damadı olan Mehmet Ali Yalçındağ olması bekleniyor. Daha önce de Doğan Medya’nın başında yer alan Yalçındağ, 2016’da istifa kararı almıştı.

MEHMET ALİ YALÇINDAĞ KİMDİR?

1964 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Mehmet Ali Yalçındağ 1989 yılında Londra'daki "American College in London" dan mezun olarak üniversite eğitimini tamamlamıştır. Daha sonra Türkiye'ye dönerek kendine kattığı değerlerle kariyer hayatında başlangıç yapmıştır.

1990 yılında kariyerinin ilk adımı olarak Doğan Dış Ticaret ve Mümessillik A.Ş.'de çalışmaya başlamıştır. 1991 yılında Doğan Holding İcra Komitesi'nde görev almıştır. 1992 yılında ise Milliyet Gazetesi Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonunda görev yapmıştır.

[Kılıçdaroğlu'ndan Doğan Medya Grubunun satışına ilk yorum...]

Kılıçdaroğlu'ndan Doğan Medya Grubunun satışına ilk yorum...

Mehmet Ali Yalçındağ, 1996 yılında Doğan Holding bünyesindeki medya şirketleri Doğan Yayın Holding çatısı altında birleştirilince bu kuruluşta Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine getirilmiştir. Doğan Yayın Holding; dergi, kitap, gazete, radyo ve televizyon yayıncılığı, yapımcılık, dağıtım, dijital medya, perakende ve alternatif telekom alanlarında faaliyette bulunan bir şirkettir. 1999 yılında ise bu kez Doğan Yayın Holding'in İcra Kurulu Başkanlığı pozisyonuna getirilmiştir.

Şu anda aktif olarak üstlendiği görevleri ve üye olduğu kurumlar şu şekildedir;

-Rusya'nın en büyük arama motoru Yandex, Türkiye'de faaliyetlerine başlayarak 10 Temmuz -2012 tarihinde Mehmet Ali Yalçındağ'ı Türkiye CEO'su olarak açıklamıştır.

-Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

-Doğan Yayın Holding Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.

-IAA (Uluslararası Reklamcılık Derneği) Türkiye Başkanı olarak görev yapmaktadır.

-Türkiye Reklam Konseyi Başkanlığı'nı üstlenmiştir.

-Galatasaray Spor Kulübü Üyesi'dir.

-WEF Medya Yöneticileri Üyesi'dir.

-TÜSiAD' a üyedir.

Mehmet Ali Yalçındağ 21 Aralık 2015 tarihinde CEO'su olduğu Doğan Grubu'ndan 30 Eylül 2016 tarihinde istifa etmiştir.

AİLESİ VE ÖZEL HAYATI

1964 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir ve şu an 54 yaşındadır. Aydın Doğan Vakfı kurucularından olan ve Yönetim Kurulu Üyeliği devam eden, Aydın Doğan'ın kızı Arzuhan Doğan Yalçındağ ile evlidir. Dolayısıyla Doğan Holding'in Onursal Başkanı olan Aydın Doğan'ın da damadıdır. Arzuhan Doğan Yalçındağ ile olan evliliğinden iki çocuğu vardır.