22 Mart 2018 Perşembe6 Recep 1439
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Nevşehir'de F-16 düştü! 1 şehidimiz var!

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Nevşehir'de F-16 düştü! 1 şehidimiz var!
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde askeri uçak düştü, bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda 1 askerimiz şehit olurken, uçağın enkazına ve şehidimizin naaşına ulaşıldı.
Nevşehir'de F-16 düştü! 1 şehidimiz var! Nevşehir'de F-16 düştü! 1 şehidimiz var! Nevşehir'de F-16 düştü! 1 şehidimiz var!

Genelkurmay Başkanlığınca, eğitim amacıyla bölgede bulunan bir F-16 uçağının Nevşehir civarında kaza kırıma uğradığı ve bir personelin şehit olduğu bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesindeki açıklamada, eğitim maksadıyla saat 18.30 sularında kalkış yapan bir F-16 tipi savaş uçağının Nevşehir'in Gülşehir ilçesi yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğradığı belirtildi.

1 ŞEHİDİMİZ VAR, ENKAZA ULAŞILDI

Açıklamada bir personelin şehit olduğu belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Olayın ardından derhal arama kurtarma faaliyetlerine başlanmış ve kısa sürede uçağımızın enkazına ve kahraman personelimizin naaşına ulaşılmıştır. Bu elim kaza neticesinde şahadet mertebesine erişen kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, değerli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce Türk Milletine başsağlığı dileriz."

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