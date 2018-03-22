23 Mart 2018 Cuma6 Recep 1439
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Tarihi zirve öncesi Türkiye açıklaması

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Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Varna şehrinde 26 Mart tarihinde düzenlenecek Türkiye-AB Zirvesinin gerçekleştirilmemesi için bir neden olmadığını söyledi.
Tarihi zirve öncesi Türkiye açıklaması
Tarihi zirve öncesi Türkiye açıklaması Tarihi zirve öncesi Türkiye açıklaması Tarihi zirve öncesi Türkiye açıklaması

Boyko Borisov, zirvenin hazırlıkları için görüşmelerde bulunmak üzere gittiği Brüksel’den yaptığı açıklamada, "Şu an için söylüyorum zirve gerçekleştirilecek. Belki bu toplantı tarafların diyalog içinde kalmaları için son fırsat. Dünyada birçok yerde durum kötüleşti, savaşlar yapılıyor“ dedi.

'TÜRKİYE'YE İHTİYACIMIZ VAR'

Başbakan Borisov, Varna’daki zirvenin AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için gerekli olduğunu vurguladı. Borisov, komşuları Türkiye ile düzenli ilişkilere ihtiyaçları olduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile diyaloğun devamından yana olduğunu belirtti. 

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