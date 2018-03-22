23 Mart 2018 Cuma6 Recep 1439
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump görüştü

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın,"Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanı Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımızın ABD Başkanı Trump ile görüşmesinde ikili ve bölgesel konular ele alındı" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmeye ilişkin bir açıklama yapıldı. 

Açıklamada şöyle denildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. Görüşmede, NATO müttefiki ve stratejik ortak olan iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin önemi teyit edilerek bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. İki lider, müşterek stratejik sınamalar karşısında daha yakın işbirliği yapmak için atılan adımların sürdürmesi ve ikili ilişkileri olumsuz etkileyen hassasiyetlerin giderilmesi hususlarında mutabık kalmışlardır."

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında geçen telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.  Açıklamada, bölgesel konuların görüşüldüğü belirtildi.

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