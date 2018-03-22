Türkiye ve Katar'dan yeni anlaşma

TÜBİTAK ve Katar Ulusal Araştırma Fonu, kritik altyapıların korunmasını ve siber tehditlere karşı güçlendirilmesini amaçlayan 2 araştırma ve teknoloji geliştirme projesini ortak destekleyecek.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal, AA muhabirine, TÜBİTAK ile KatarUlusal Araştırma Fonu (QNRF)arasındaki iş birliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aralık 2015'teki Katar ziyaretini anımsatan Mandal, bu ziyarette TÜBİTAK ile Katar Ulusal Araştırma Fonu arasında bilimsel ve teknolojik iş birliği anlaşması imzalandığını söyledi. Mandal, o günden bu yana iki ülke arasındaki ilişkilerin en üst seviyede sürdürüldüğüne işaret ederek, bu çerçevede TÜBİTAK'ı temsilen Katar Vakfı Yıllık Araştırma Konferansı'na katıldığını söyledi.

Konferansta 2 binden fazla araştırmacı ve girişimcinin bir araya geldiğine dikkati çeken Mandal, etkinlik süresince araştırma, araştırma stratejileri ve inovasyon temalı eş zamanlı oturumlar düzenlendiğini, katılımcıların farklı konularda sunumlar gerçekleştirdiğini bildirdi. Kendisinin de katıldığı panelde "Ar-Ge: Önceliklere Odaklanma, Etkin Değer Oluşturma" başlıklı bir konuşma yaptığını anlatan Mandal, dinleyicilerle paylaştığı değerlendirmelerini aktardı.

Bilim, teknoloji ve yenilik faaliyetlerine desteğin, girdi ve süreç odaklı verildiğini ifade eden Mandal, daha etkin mekanizmaların hayata geçirilebilmesi için çözüm ve çıktı odaklı yönetim mekanizmalarına ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Mandal, bu çerçevede üniversite ve sanayinin birbirini tamamlayıcı uluslararası iş birlikleri oluşturması, akademideki ve özel sektördeki nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

"İŞ BİRLİĞİ ALANLARI GENİŞLETİLECEK"

Konferans kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdiğini de belirten Mandal, Katar Ulusal Araştırma Fonu Başkanı Şeyha Moza bint Nasır el Misned ile buluştuğunu söyledi. Moza ile görüşmesinde ele aldıkları konular hakkında bilgi veren Mandal, "Katar Vakfı Başkanı Moza ile görüşmemizde, iki ülke arasında siber güvenlik gibi stratejik öneme sahip bir alanda başlayan ilişkilerimizin enerji, sağlık, bilgi ve iletişim teknolojilerinin farklı alanlarındaki uygulamalarını da kapsayacak şekilde genişletilmesini konuştuk. Özellikle savunma alanında yapılacak ortaklıkların, Türkiye ve Katar arasındaki ilişkileri pekiştireceğini vurguladık." diye konuştu.

Mandal, TÜBİTAK ve Katar Ulusal Araştırma Fonu'nun, kritik altyapıların korunmasını ve siber tehditlere karşı güçlendirilmesini amaçlayan 2 araştırma ve teknoloji geliştirme projesini ortak destekleyeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"'Gelişmekte Olan Siber Saldırılara Karşı Siber İstihbarat Platformu' ve 'Durum Bazlı Kontrol Edilebilir Akıllı Dağıtım Ağlarında Siber Güvenlik' projeleriyle elektrik ağlarının siber güvenlik direncinin güçlendirilmesi ve siber saldırılara karşı siber tehdit istihbarat platformu geliştirilmesi amaçlanıyor. Toplamda 5 milyon lira bütçeli 2 proje çalışmalarının yılın ikinci yarısında başlaması ve 3 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor."

"Gelişmekte Olan Siber Saldırılara Karşı Siber İstihbarat Platformu" ve "Durum Bazlı Kontrol Edilebilir Akıllı Dağıtım Ağlarında Siber Güvenlik" projelerinin akademi, sanayi ve kamu ortaklıklarıyla gerçekleştirileceğinin altını çizen Mandal, projelerin siber saldırılara karşı yenilikçi çözümler sunacağını bildirdi.