23 Mart 2018 Cuma6 Recep 1439
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Cengiz Ünder'den kötü haber!

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Cengiz Ünder'den kötü haber!
Türkiye A Milli Futbol Takımı, İrlanda Cumhuriyeti ile oynayacağı özel maç için Antalya Stadyumu’nda son çalışmasını yaptı.
Cengiz Ünder'den kötü haber! Cengiz Ünder'den kötü haber! Cengiz Ünder'den kötü haber!

Türkiye A Milli Futbol Takımı, İrlanda Cumhuriyeti ile 23 Mart Cuma günü Antalya'da oynayacağı özel maçın son hazırlıklarını Antalya Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla tamamladı. Sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ve Mahmut Tekdemir takımdan ayrı çalıştı.

Saat 19.30'da başlayan ve ilk 15 dakikası basına açık çalışmada Teknik Direktör Mircea Lucescu saha ortasında oyuncularla kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Daha sonra oyuncular koşu ve ısınma hareketleriyle çalışmayı sürdürdü. A millilerde Cengiz Ünder ve Mahmut Tekdemir, dün İstanbul'da yapılan çalışmada dizlerinde yaşadıkları problemden dolayı bugünkü antrenmanda takımdan ayrı çalıştı. Milliler antrenmanın ardından İrlanda Cumhuriyet maçı için kampa girdi.

Türkiye-İrlanda Cumhuriyeti maçı 23 Mart Cuma günü saat 20.30'da Antalya Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi Slovenya Federasyonu'ndan Slavko Vini yönetirken, yardımcılıklarını, Toma Klannik ve Andra Kovai yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise FIFA kokartlı hakemlerden Hüseyin Göçek olacak.

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