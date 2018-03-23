23 Mart 2018 Cuma7 Recep 1439
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Afrin'e bin polis geliyor

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Afrin'e bin polis geliyor
Afrin merkezinde güvenliği yakında yerli polisler sağlayacak.
Afrin'e bin polis geliyor Afrin'e bin polis geliyor Afrin'e bin polis geliyor

Gaziantep’teki Afrin kongresinde belirlenen 30 kişilik yerel mecliste yer alan Abdülaziz Temo, Türkiye’nin ilk etapta bin kişiyi polis olarak eğiteceğini açıkladı.

Zeytin Dalı ile huzura kavuşan bölgede halk evlerine kafileler halinde dönerken, güvenliği ise yakında tamamen Afrinli polisler sağlayacak. Geçtiğimiz günlerde Gaziantep’te yapılan Afrin Kurtuluş Kongresi’nde belirlenen 30 kişilik yerel mecliste yer alan ve Bağımsız Suriye Kürtleri Derneği’nin de başkanlığını yürüten Abdülaziz Temo, ilk etapta Afrinli bin kişinin Türkiye tarafından eğitileceğini ve bu polislerin bölgede görevlendirileceğini açıkladı. Yeni Şafak’a konuşan Temo, “Afrin ilçe merkezinde kontrolün sağlanmasından sonra aşayişi gençler sağlayacak. Türkiye, 3-6 aylık bir sürede bin Afrinliye asayiş, güvenlik, emniyet eğitimi verecek. Eğitim tamamlandıktan sonra Afrin merkezi ve 300 üzerindeki köyü gerçek sahipleri koruyacak. Bu sürede boşluk oluşmaması için güvenliği Türk askeri sağlayacak. Türk askeri bizim kardeşlerimiz” dedi. Terör örgütünün baskıları nedeniyle bölgeyi terk edenlerin yeniden evlerine döneceğini bildiren Temo, düzenli hayata geçecek Afrin’in dünyaya örnek olacağını kaydederek şunları söyledi:

DÜNYAYA GÖSTERECEĞİZ

“İnsanlar geldikçe huzuru ve güveni hissedince şehir dışındaki akrabalarına, arkadaşlarına anlatacak. Bunu duyanlar da kendi toprağına dönecek. Burası dünyaya örnek olacak. Afrin’de Suriye halkının nasıl bir hayat istediğini dünyaya göstermek istiyoruz. Huzurlu şekilde, insan haklarından biz de faydalanmak istiyoruz. Bunu Afrin’deki yaşamla göstereceğiz. Münbiç’in, Tel Rıfat’ın, Rasulayn’ın, Kamışlı’nın ve Rakka’nın da terör örgütünden temizlenmesini istiyoruz. Bunu yapacak tek güç Türkiye ve tek ümidimiz Türkiye’dir. Türk askeri sivilleri hedef almıyor. Türk askerinin tek hedefi terör örgütü PKK ve DEAŞ’tır. PKK’nın DEAŞ’tan farkı yoktur.”

Yeni Şafak

 

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