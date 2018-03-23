23 Mart 2018 Cuma7 Recep 1439
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Görüşme sonrası ABD yönetiminden kafa karıştıran Münbiç açıklamaları

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ABD'nin Menbiç'teki askeri varlığına dair Pentagon net bir açıklama yapmaktan çekinirken, ABD Dışişleri Bakanlığınca, 'Menbiç'ten çekilmek gibi bir niyetimiz yok' ifadesi kullanıldı.
Görüşme sonrası ABD yönetiminden kafa karıştıran Münbiç açıklamaları
Görüşme sonrası ABD yönetiminden kafa karıştıran Münbiç açıklamaları Görüşme sonrası ABD yönetiminden kafa karıştıran Münbiç açıklamaları Görüşme sonrası ABD yönetiminden kafa karıştıran Münbiç açıklamaları

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ve Dışişleri Bakanlığı, günlük basın toplantısında Menbiç'teki ABD askerlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

PENTAGON: GÜVENLİK GEREKÇESİYLE FAZLA AÇIKLAMA YAPAMAYIZ

Pentagon'daki CENTCOM Sözcüsü Adrian Rankine Gallowey, "Menbiç'ten çekilme gibi bir niyetiniz var mı?" şeklindeki soruya şöyle cevap verdi:

"Koalisyon güçleri şu anda Menbiç bölgesinde bulunuyor. DEAŞ kontrolünden kurtarılmış diğer bölgelerde olduğu gibi koalisyon güçleri Menbiç bölgesinde yerel sivil konseyin istikrarı sağlaması için destekliyor. Operasyonel güvenlik gerekçesiyle daha fazla açıklama yapamayız."

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN FARKLI YORUM

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve aynı zamanda Kamu Diplomasisinden sorumlu Müsteşar Vekili Heather Nauert'e de Dışişleri Bakanlığı brifinginde benzeri bir soru yöneltildi.

Sözcü, "Türkiye ile görüşmelerimiz devam ediyor. Henüz bir sonuca bağlanmadı." ifadesini kullandı.

"ÇEKİLMEK GİBİ BİR NİYETİMİZ YOK AMA YİNE DE SİZ PENTAGON'A SORUN"

Görüşmelerin devam etmesini umduklarını belirten Sözcü, "ABD'nin Menbiç'teki varlığı"na ilişkin olarak, "Bizim çekilmek gibi bir niyetimiz yok fakat bu noktadan sonrasını ABD Savunma Bakanlığına sormalısınız." dedi.

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