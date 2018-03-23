23 Mart 2018 Cuma7 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:31Güneş 06:56Öğle 13:17İkindi 16:42Akşam 19:26Yatsı 20:46
    • 19°C Adana
    • 15°C Adıyaman
    • 14°C Afyon
    • 8°C Ağrı
    • 10°C Amasya
    • 15°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 11°C Artvin
    • 17°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 117.110 -0.46
  • Altın: 171,107 2.21
  • Dolar: 3,9621 0.92
  • Euro: 4,8908 1.60

Her şey ortaya çıktı! Hedef MİT’e bilgi akışını kesmekti

»
15 Temmuz’da AKOM’u işgal etmeye giden 5 askere ağırlaştırılmış müebbet hapis verilmesiyle ilgili gerekçeli karar açıklandı.
Her şey ortaya çıktı! Hedef MİT’e bilgi akışını kesmekti
Her şey ortaya çıktı! Hedef MİT’e bilgi akışını kesmekti Her şey ortaya çıktı! Hedef MİT’e bilgi akışını kesmekti Her şey ortaya çıktı! Hedef MİT’e bilgi akışını kesmekti

Kararda “FETÖ’cü askerler AKOM’a hakim olarak İstanbul’da kaos ortamı yaratmak ve görüntülerin MİT’e gönderilmesini engellemeyi amaçladı” dendi.

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’ni (AKOM) işgal ettikleri iddiasıyla yargılanan Kurmay Yarbay Mustafa Kubilay’ın da aralarında bulunduğu 5 sanık, geçtiğimiz ay ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti dosyayla ilgili gerekçeli kararını yazmayı tamamladı. Kararda 3 bine yakın yüksek çözünürlüklü kamera ile İstanbul’un birçok noktasını kayıt altına alan AKOM’un işgalinin koordinesinin, Harp Akademileri’nde başhoca olan firari Albay Ahmet Zeki Gerehan tarafından yapıldığı vurgulandı.

MİT’E GÖRÜNTÜ AKIŞI KESİLMELİ

Kararda, AKOM’da elde edilen görüntülerin anlık olarak MİT’e iletildiği ifade edilirken, FETÖ’cü askerlerin bu nedenle AKOM’a hakim olarak İstanbul’da kaos ortamı yaratmak ve görüntülerin MİT’e gönderilmesini engellemeyi amaçladıklarına vurgulandı. Bu durumun darbecilerin Whatsapp grubunda yer alan Albay Müslüm Kaya tarafından “AKOM kontrol altına alındı. Çok acil havacıların teknik ekibini istiyorlar. Görüntü izlemeyi kesmek için” mesajdan da anlaşıldığı ifade edildi.

EMİR KOMUTA YARBAY KUBİLAY’DA

AKOM’un işgaliyle ilgili gerekçeli kararında gerçekleşen hukuksuz eylemler tek tek şu şekilde sıralandı: “AKOM binası Yarbay Mustafa Kubilay’ın emir komutası altında işgal edildi. Binaya yaklaşan silahsız ve savunmasız vatandaşlara ve iş makinelerine ateş ettiler. Yurtta Sulh Whatsapp Grubu’nda işgal edilen AKOM’la ilgili darbeye katılan diğer askerlerle bilgi paylaşımında bulunuldu.”

Yeni Şafak

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Öcalan’ın konuşmalarını dinleterek öldürmüşlerÖcalan’ın konuşmalarını dinleterek öldürmüşlerPKK/PYD’li teröristlerin kendilerine katılmayanları tecrit edip, işkence yaptığı Afrin Cezaevi görüntülendi. Hainler, çoğu insanı bu koğuşlarda Öcalan’ın konuşmalarını dinleterek öldürmüş.
Her şey ortaya çıktı! Hedef MİT’e bilgi akışını kesmektiHer şey ortaya çıktı! Hedef MİT’e bilgi akışını kesmekti15 Temmuz’da AKOM’u işgal etmeye giden 5 askere ağırlaştırılmış müebbet hapis verilmesiyle ilgili gerekçeli karar açıklandı.
İstihbarat geldi! Operasyon tarihi değiştiİstihbarat geldi! Operasyon tarihi değiştiHükümette üst düzeyde yapılan Afrin değerlendirmelerinde, operasyonda son hafta yaşananlarla ilgili ilginç ayrıntılar ortaya çıktı.
Örgütün şirketine operasyon! Üst düzey isimler...Örgütün şirketine operasyon! Üst düzey isimler...İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fetullah Gülen’in kitaplarının yayıncısı Işık Yayıncılık’a yönelik operasyon başlattı.
Taksiciler Beştepe yolunda!Taksiciler Beştepe yolunda!UBER ve taksi plakaları konusunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a anlatmaya hazırlanan taksiciler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin patronluğunda yeni plaka talep edecek.
Ücretli öğretmene büyük müjdeÜcretli öğretmene büyük müjdeMilli Eğitim Bakanlığı, sınıf tecrübesi olan 5 bin ücretli öğretmenin KPSS'de sıralama şartı olmadan, sözlü ile atamasını yapacak. Ataması yapılan öğretmenler gelecek eğitim öğretim döneminde sözleşmeli olarak göreve başlayacak.
  • 2 bin terörist sızacaktı! TSK harekete geçti23 Mart 2018 Cuma 08:30
  • Bakan açıkladı! Müthiş terör hamlesi geliyor23 Mart 2018 Cuma 08:15
  • İşte İnternete RTÜK denetiminin detayları23 Mart 2018 Cuma 07:10
  • Türkiye ve Katar'dan yeni anlaşma22 Mart 2018 Perşembe 23:25
  • Geleceğin füzesi ortaya çıktı!22 Mart 2018 Perşembe 23:24
  • Çipras, Türkiye’yi Putin’e şikâyet etti22 Mart 2018 Perşembe 23:24
  • Nevşehir'de F-16 düştü! 1 şehidimiz var!22 Mart 2018 Perşembe 23:08
  • Terör örgütü PKK beklemediği yerden darbe yedi!22 Mart 2018 Perşembe 22:00
  • TSK'dan yeni açıklama! Komandolar iş başında!22 Mart 2018 Perşembe 21:10
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump görüştü22 Mart 2018 Perşembe 20:20
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri