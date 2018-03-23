23 Mart 2018 Cuma7 Recep 1439
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Ücretli öğretmene büyük müjde

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Ücretli öğretmene büyük müjde
Milli Eğitim Bakanlığı, sınıf tecrübesi olan 5 bin ücretli öğretmenin KPSS'de sıralama şartı olmadan, sözlü ile atamasını yapacak. Ataması yapılan öğretmenler gelecek eğitim öğretim döneminde sözleşmeli olarak göreve başlayacak.
Ücretli öğretmene büyük müjde Ücretli öğretmene büyük müjde Ücretli öğretmene büyük müjde

Milli Eğitim Bakanlığı, ek ders ücreti karşılığında okullarda görev yapan ücretli öğretmenleri, KPSS şartı aranmadan ancak sözlü sınavla Sözleşmeli Öğretmen kadrosuna atayacak.

LİYAKATA ÖNCELİK

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Tecrübeli ve liyakatlı öğretmene öncelik vereceğiz" diyerek önümüzdeki dönemde yapılacak öğretmen atamasından 5 bin ücretli öğretmen için öncelik tanınacağını açıkladı. Söz konusu düzenleme Vergi Kanunları ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun içine eklenerek dün gece yasalaştı. Kanuna göre, halen görev yapan ve tecrübeli olan ücretli öğretmenler sözleşmeli pozisyona alınacak.
Kabul edilen düzenlemeye göre;

TABAN PUAN YETECEK

Milli Eğitim Bakanlığı emrinde 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında ek ders ücreti karşılığında görev yapmış olanlar,

 Bu görevlerinden dolayı en az 540 gün sigorta primi ödenmiş,

Memuriyete girişte aranan genel şartlara ve öğretmenliğe atanabilmek için aranan özel şartları taşıyanlar,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamışlar,

Kamu Personel Seçme Sınavında, Milli Eğitim Bakanlığı'nca belirlenen taban puan ve üzerinde puan almış adaylar arasından şartların tamamını taşıyanlar sözlü sınav ile atanabilecek.

Kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasını izleyen altı ay içinde sözlü sınava alınacak ve sözlü sınavda başarılı olmaları halinde sözleşmeli öğretmen pozisyonlarına atanacak. Bu şekilde istihdam edilebilecek sözleşmeli öğretmen sayısı en çok 5 bin olacak.

Sabah

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