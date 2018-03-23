23 Mart 2018 Cuma7 Recep 1439
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Taksiciler Beştepe yolunda!

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Taksiciler Beştepe yolunda!
UBER ve taksi plakaları konusunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a anlatmaya hazırlanan taksiciler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin patronluğunda yeni plaka talep edecek.
Taksiciler Beştepe yolunda! Taksiciler Beştepe yolunda! Taksiciler Beştepe yolunda!

Sabiha Gökçen Havalimanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi (Sawkoop), UBER ve taksi plakaları konusunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taşımaya hazırlanıyor. Taksici ile yolcu arasında yaşanan sorunların plaka sahiplerine ödenen yüksek kira ücretlerinden kaynaklandığını, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kontrolünde yeni plakaların kiralanması ve taksicilerin sıkı bir şekilde denetlenmesi gerektiğini özel bir sunumla anlatmaya hazırlanan Sawkoop, UBER'in haksız rekabet uyguladığını da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilerle aktaracak.

PLAKA RANTI KALKMALI

Sawkoop Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çavuş, İstanbul'da büyük bir plaka rantı olduğunu belirterek, bu ortadan kalkmazsa sorunların çözülemeyeceğini söyledi. "Şoför plaka sahiplerine günlük 400 TL ödüyor ve kalanıyla da evini geçindirmeye çalışıyor. Kısa mesafede yolcu almama da yolcuyu dolaştırma da buradan kaynaklanıyor" diyen Çavuş, bunun önüne geçmek için yeni taksi plakasına ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. Çavuş, "Bu plakalar da ihale usulü birine satılırsa yeni bir rant kapısı oluşur ve sorunlar çözülmez. Bu plakaların patronu İBB olsun. İBB şoförlerden aylık kira alsın. Bu plakaları kullacak araç ve şoförlere de belirli kriterler getirilsin" dedi.

UBER KORSAN ÇALIŞIYOR

Son dönemde UBER şoförlerine yapılan saldırılardan büyük rahatsızlık duyduklarını belirten Çavuş, bu saldırıların komplo olduğunu iddia etti. Çavuş, "Bu olaylar sonucunda UBER uygulamasını indirenlerin oranı 5 kat arttı. İyi bir tezgah var. Taksiciler bu oyuna gelmemeli" dedi. UBER'in korsan taksicilik yaptığına dikkat çeken Çavuş, eşit koşullarda rekabet etmediklerini vurguladı.

KAMERA TAKILSIN ÇAĞRI MERKEZİ KURULSUN

Sektörde eğitim ve denetim eksikliği olduğunu aktaran Çavuş, "Biz bunu kooperatif olarak sağlıyoruz ve yanlış bir durumda şoförü ihraç ediyoruz ancak bizden giden başka durakta çalışıyor" diye konuştu. Taksilerin kameralarla izlenmesi ve tüketicinin sorununu aktarabileceği bir çağrı merkezinin kurulması gerektiğini anlatan Çavuş, "Buraya gelen şikâyetler doğrultusunda gerekirse şoförlük sertifikası iptal olmalı. Burada görev İBB'ye düşüyor. Eski büyükşehir belediye başkanı bu yöndeki düzenleme talebimizi ciddiye almadı, yeni başkandan umutluyuz" dedi. Taksiciliğin bir meslek haline getirilmesi gerektiğini belirten Çavuş, şunları anlattı: "İş bulamayan taksici oluyor. İstanbul'daki 50 bin şoförün yüzde 25'i gasp, cinayet, taciz gibi suçlardan hüküm giymiş. Biz havalimanı taksicisi olduğumuz için GBT'sini sorguluyor ve işe almıyoruz ancak başka duraklarda çalışıyorlar."

Ahmet Çavuş, devletin UBER'in 5 bin aracından toplam gelir kaybının 198 milyon TL olduğunu aktardı. UBER'in günlük ortalama 800 TL ciro yaptığını aktaran Çavuş, 5 bin araçta yıllık 1 milyar 440 milyon TL ciro yapıldığını bunun da yüzde 18 KDV 'sinin 259 milyon 200 bin TL olduğunu aktardı. Çavuş, "Her iki kalemde devletin toplam kaybı 457 milyon TL'yi buluyor" dedi.

Sabah

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