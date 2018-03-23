23 Mart 2018 Cuma7 Recep 1439
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Trump bombanın pimini çekti! Savaş başlıyor

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Trump bombanın pimini çekti! Savaş başlıyor
Çin Ticaret Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e ek vergi getiren genelgeyi imzalamasına ilişkin, ABD'ye iki ülke ilişkilerini tehlikeye atmaması ve makul hareket etmesi çağrısı yaptı.
Trump bombanın pimini çekti! Savaş başlıyor Trump bombanın pimini çekti! Savaş başlıyor Trump bombanın pimini çekti! Savaş başlıyor

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Trump yönetiminin dün  imzaladığı ve Çin'e  yaklaşık 60 milyar dolar tutarında ek vergi ve yatırım  kısıtlaması getiren genelgeye kesinlikle karşı çıkıldığı belirtilerek, bu adımın  tek taraflılık ve ticari korumacılık olduğu belirtildi.

ÇİN'DEN ÇOK SERT YANIT

Genelgenin ne ABD'nin ne Çin'in ne de dünyanın çıkarına olduğu  vurgulanan açıklamada, Pekin yönetiminin oturup çıkarlarına zarar verilmesini  izlemeyeceği, bu konuda yeterli hazırlıkları yaptığı ve meşru haklarını  kararlılıkla savunacağı bildirildi.

"Çin bir ticaret savaşı yapmak istemiyor ama böyle bir savaştan da korkmuyor." ifadesine yer verilen açıklamada, her türlü savaşa cevap verebilecek  kabiliyette oldukları konusunda güvenlerinin tam olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, ABD'ye ticaret savaşının eşiğinden dönmesi ve makul  hareket etmesi çağrısı yapılarak, iki ülke ilişkilerinin tehlikeye atılmaması  uyarısında bulunuldu.

Ayrıca açıklamada, Washington yönetimine mevcut Çin-ABD iş  birliğine zarar vermekten kaçınması, sorunların iki tarafın müzakere ve diyaloğu  ile çözülmesi ve Çin'in endişelerini çözmesi çağrısı yapıldı.

Çin'in ABD'den ithal ürünlere iki aşamalı ek vergi planı

Öte yandan Çin Ticaret Bakanlığının açıklamasında, Çin'den ithal  edilen ürünlere milyarlarca dolarlık vergi koyma hareketine karşı Pekin  yönetiminin, ABD'den ithal ettiği 128 ürüne yönelik vergileri artırmayı öngören  bazı karşı önlemler almayı planladığı aktarıldı.

Bu önlemlere göre, ilk aşamada ABD'den ithal edilen  977 milyon dolar  değerinde kuru ve taze meyve, çelik, şarap dahil 120 ürüne yüzde 15 ek vergi  uygulanacağı, ikinci aşamada ise  değeri 1,99 milyar doları bulan domuz eti ve  ürünleri ile alüminyum dahil 8 ürüne yüzde 25 ek vergi konulacağı kaydedildi.

Çin, DTÖ üyeleriyle çok taraflı ticaret kurallarını koruyacak

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, ABD'nin "ulusal güvenlik çıkarlarını  koruma" adı altında ithal ürünlere yönelik aldığı önlemlerin Dünya Ticaret  Örgütünün (DTÖ) temsil ettiği çok taraflı ticaret sistemine ciddi zarar verdiği  ve uluslararası ticaret düzeninin normlarına müdahale ettiği belirtildi.

Çin'in pek çok kanal ve zeminde ABD ile görüşmelerini sürdürdüğüne  değinilen açıklamada, Pekin yönetiminin DTÖ çerçevesinde yasal eylemlere  başvuracağı ve diğer DTÖ üyeleriyle çok taraflı ticaretin kurallarını ve  istikrarını koruyacağı ifade edildi.

Yaklaşık 60 milyar dolarlık ek vergi ve yatırım kısıtlaması getiren  genelge

ABD Başkanı Trump dün Çin'e tutarı 60 milyar doları bulabilecek ek  gümrük vergisi ve yatırım kısıtlamaları getirilmesini öngören genelgeyi  imzalamıştı.

Genelgeyle, ülkesinin fikri haklarını ve teknolojilerini korumak  amacıyla Çin'e yönelik birtakım ticari tedbirler getirilmesi direktifi verdiğini  kaydeden Trump, Çin'i bir dost olarak kabul ettiğini belirterek, "Çin Devlet  Başkanı Şi'ye büyük saygı duyuyorum. Bize Kuzey Kore konusunda çok yardım  ediyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Hazine Bakanlığı ve Ticaret Temsilciliğine (USTR) verilen  genelgede, USTR'nin belirlediği Çin menşeli bazı ürünlere yüzde 25 ek gümrük  vergisi getirilmesi öngörülüyor.

Söz konusu gümrük vergisinin savunma, havacılık, bilgi teknolojileri  ve imalat sektörüne yönelik olması planlanıyor.

USTR'nin Beyaz Saray'ın talebi üzerine geçen yıl ağustos ayında 1974  tarihli Ticaret Yasası'nın 301 numaralı bölümü kapsamında yapılan soruşturma  sonucunda, Çin'in ABD'de üretilen teknolojilere erişim için uygun olmayan yollara  başvurduğu hükmüne varıldığı bildirilmişti.

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