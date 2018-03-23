23 Mart 2018 Cuma7 Recep 1439
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AA duyurdu! Rusya ile Esed'den ortak katliam

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Suriye'de, Esed rejimi ve destekçilerinin Doğu Guta'da bir sığınağa düzenlediği saldırıda 37 sivil yanarak can verdi.
AA duyurdu! Rusya ile Esed'den ortak katliam
AA duyurdu! Rusya ile Esed'den ortak katliam AA duyurdu! Rusya ile Esed'den ortak katliam AA duyurdu! Rusya ile Esed'den ortak katliam

Suriye'de Beşşar Esad rejimi ve destekçilerinin başkent Şam'da abluka altında tuttuğu Doğu Guta'nın Arbin beldesinde bir sığınağa düzenlenen saldırıda, 37 sivil yanarak hayatını kaybetti. 

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinin sosyal medya hesaplarında paylaştıkları açıklamaya göre, Doğu Guta'nın Arbin beldesinde sivillerin saklandığı bir sığınağa savaş uçakları yakıcı "napalm" bombası saldırısı düzenledi.

Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre çoğu kadın ve çocuk olmak üzere toplam 37 sivil yanarak yaşamını yitirdi.

Rejim ve Rusya'nın şiddetli hava saldırıları nedeniyle bölgedeki siviller sığınaklardan dışarı çıkamıyor.

Rejim ve destekçileri, Doğu Guta'yı tamamen ele geçirmek için 19 Şubat'tan itibaren saldırılarını yoğunlaştırmış, 3 Mart'ta kara operasyonu başlatmıştı. 

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da 400 bin kişi 5 yıldır abluka altında yaşıyordu. Esad güçlerinin Doğu Guta'da bazı bölgeleri ele geçirmesiyle on binlerce kişinin rejim bölgesine göç ederken, akıbetleri bilinmiyor.

Doğu Guta, Astana anlaşmalarında "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmesine rağmen Moskova yönetiminin garantörlüğünü üstlendiği Esad rejimi son aylarda Rus hava kuvvetlerinin de desteğiyle saldırılarını şiddetlendirdi.

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