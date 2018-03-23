23 Mart 2018 Cuma7 Recep 1439
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Economist TSK’nın sıradaki hedefini yazdı: Savaşın parlama noktası!

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Economist dergisi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ABD ile karşılaşma riskine rağmen rotasını Menbiç'e çevirmesi halinde, kentin "ya bir çözüme, ya da savaşın parlama noktasına dönüşeceğini" yazdı.
Economist TSK’nın sıradaki hedefini yazdı: Savaşın parlama noktası!
Economist TSK’nın sıradaki hedefini yazdı: Savaşın parlama noktası! Economist TSK’nın sıradaki hedefini yazdı: Savaşın parlama noktası! Economist TSK’nın sıradaki hedefini yazdı: Savaşın parlama noktası!

İngiltere'de yayımlanan haftalık Economist dergisi, Afrin kent merkezini kontrol altına alan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) ABD ile karşılaşma riskine rağmen rotasını Menbiç'e çevirmesi halinde, kentin "ya bir çözüme, ya da savaşın parlama noktasına dönüşeceğini" yazdı.

Türkiye'nin Afrin'den sonra operasyon düzenlemesi beklenen Menbiç'te 2 bin kadar ABD askeri bulunuyor.

ERDOĞAN'IN KONUŞMASIYLA BAŞLADI

Yazı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrin'in kontrol altına alınmasından bir gün sonra Çanakkale Savaşı'nın yıldönümünde Batı'ya verdiği şu mesajları hatırlatarak başlıyor:

"Dün Çanakkale'de bizi esir etmeye çalışanlara derslerini vermiştik, bugün sınırlarımız boyunca kurmaya çalıştıkları terör devletiyle istiklalimiz ve istikbalimize göz dikenlere aynısını yapıyoruz."

Yazı, şöyle devam ediyor:

Afrin'deki zaferin ertesi günü Türkler, 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin tek büyük zaferi olan Çanakkale Savaşı'nın yıldönümünü kutluyordu. Erdoğan bu iki savaşı bir araya getirdi. Batı'yı Türkiye'ye karşı Kürt güçleri savunmakla suçladı.

Amerika ve Almanya Türkiye'yi Suriye'deki acıları artırmakla suçlarken, Erdoğan eleştirileri 'Tek bir sivilin burnunun kanamasına yol açmadık' sözleriyle reddetti. Türk yetkililer şimdi de Suriye'nin kuzeyi ve Irak'a, yani YPG'nin anne örgütü PKK'nın üslerine savaşı getirmeyi düşünüyor.

2 BİN AMERİKAN ASKERİ ORADA

Ancak Türkiye'nin planlarıyla ilgili bir sorun var: Suriyeli Kürtlerin Menbiç'ten Irak sınırına uzanan doğu kalelerinde 2 bin kadar Amerikan askeri var. Amerikan hava güçlerinin desteklediği YPG, DEAŞ'ı yenilginin eşiğine getirdi. Şimdi Türkiye NATO müttefiği Amerika'nın yolundan çekilmesini istiyor. Böylece en az DEAŞ kadar büyük bir tehdit olarak gördüğü YPG'nin peşine düşebilecek."

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