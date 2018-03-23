23 Mart 2018 Cuma7 Recep 1439
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Aziz Yıldırım'dan Kocaman'ı şoke eden karar!

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Aziz Yıldırım'dan Kocaman'ı şoke eden karar!
Hem saha içinde hem de saha dışında çok çalkantılı bir dönemden geçen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Aziz Yıldırım'dan Kocaman'ı şoke eden karar! Aziz Yıldırım'dan Kocaman'ı şoke eden karar! Aziz Yıldırım'dan Kocaman'ı şoke eden karar!

Başkan Aziz Yıldırım sezon başından bu yana yapılan tüm olumsuz eleştirilere rağmen arkasında durduğu teknik direktör Aykut Kocaman'ı defterden sildi.

Alınan bu şok kararın sebebi ne Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında geriye düşmesi ne de takımın oynadığı kötü futbol. Kararın perde arkasında önceki akşam yenen yemek var.

HABERİ ALDI, ÇOK SİNİRLENDİ

Alınan bilgilere göre Aykut Kocaman'ın, başkan adayı Ali Koç'u destekleyen Murat Aşık'la çarşamba günü yemek yediğini öğrenen Yıldırım çileden çıktı.

İdari menajer Hasan Çetinkaya'nın da yer aldığı yemekte Kocaman'ın bulunmasına çok sinirlenen Yıldırım şok bir karar verdi.

Sezon sonunda puan tablosu nasıl olursa olsun operasyon yapılacak.

YOLA DEVAM ETMEYİ PLANLIYORDU

Aziz Yıldırım mayıs ayındaki genel kurulda yeniden başkan seçilmesi durumunda yeni sezonda kesinlikle Aykut Kocaman'la çalışmayı düşünmüyor.

Daha önce takımın performansından bağımsız olarak tecrübeli teknik adamla yola devam edeceğini yakın çevresine söyleyen Başkan Yıldırım'ın artık operasyon konusunda oldukça kararlı olduğu da belirtiliyor.

Fotomaç

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