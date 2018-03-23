Harekat öne alındı! Kaçış şansı yok

1995’teki Çelik Harekatı’nın komutanı Em. Korg. Hasan Kundakçı, TSK’nın şu an elinde bulunan envanterle Irak’ın kuzeyini rahatlıkla temizleyebileceğini söyledi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’in PKK/PYD’den temizlenmesinin ardından operasyonun odağı Irak’ın kuzeyinde bulunan PKK varlığına yöneldi. Çelik Harekatı’nın komutanı emekli Korgeneral Hasan Kundakçı, o dönemden farklı olarak istihbaratın çok etkin kullanıldığını ve PKK’yı 24 saat gözlediğimizi ifade etti.

SİNCAR HAREKATI ÖNE ALINDI

Afrin’de yenilen PKK’nın, Irak’ta Kandil ve Sincar’daki 17 kampta olan üst düzey yöneticiler ile 2 bin teröristi Şemdinli ve Çukurca’ya sızdırma girişimine dair istihbaratla, TSK harekete geçti, Kandil-Sincar-Suriye hattındaki geçişlere karşı Sincar harekâtı öne alındı.

ÖNCE SINIR SONRA SİNCAR VE KANDİL

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Türkiye ve Irak merkezi hükümetinin Kuzey Irak’ta PKK militanlarına karşı operasyon düzenleyeceğini söylemesinin ardından bölgede hareketlilik arttı. Türk savaş uçakları tespit edilen PKK’lıları vururken, Mehmetçik Irak’ın kuzeyindeki dağlarda teröristlerin peşini bırakmıyor.

Aydınlık'ın haberine göre, Şemdinli 34. Hudut ve Dağ Komando Tugayı’na bağlı birlikler sınırın 15 kilometre içerisinde operasyona devam ediyor. Türkiye’nin öncelikli hedefinin Hakurk, Avaşin-Basyan gibi sınır hattımızdaki terör kamplarını tamamen temizleyerek güvenlik hattı oluşturmak olduğunu bildiren askeri kaynaklar, ikinci aşamada ise PKK’nın üs haline getirdiği Sincar bölgesine harekat başlayacağını ifade etti. Askeri kaynaklar sınırdaki birliklerin büyük ölçüde güvenliği sağladığını belirterek sağ kalan teröristlerin de etkisiz hale getirileceğini bildirdi.

İHA VE SİHA'LARDAN KAÇMA ŞANSLARI YOK

Türkiye’nin 21 Mart 1995’te Irak’ın kuzeyine yaptığı en büyük çaplı operayonu olan Çelik Harekatı’nın komutanı ‘Tamburalı Paşa’ lakaplı emekli Korgeneral Hasan Kundakçı, o dönemden farklı olarak Türkiye’nin elinde İHA’larla sağlanan üstün istihbarat kaynaklarının olduğunu ifade etti.

FİZİKİ VE TEKNİK TAKİPLER ARTIRILDI

Bölgedeki güvenlik birimlerinin telsiz kestirmelerinden elde ettiği bilgiler doğrultusunda örgütün uzun zamandır bölgede sessiz kalırken 22 Ocak tarihi itibari ile sınır hattına yakın bölgelerde hareketlilik içinde olduğu gözlemi üzerine bölgedeki fiziki ve teknik takiplerin artırıldığı kaydedildi.



3 AYDA ARTAN SALDIRILAR

1994-95’te Irak’ın kuzeyindeki Kürt bölgesinde bulunan terör örgütü kamplarına yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonlar sonrasında bölgede, yani sınırın yer yer 15 km yer yer 12 km derinliğinde konuşlandırılan ve bugüne değin muhafaza edilen askeri üslere yönelik son 3 aydan bu yana artan saldırılar sonrasında bölgedeki güvenlik önemleri artırılırdı.

SİLAHLAR KANDİL'E VE IRAK KUZEYİNDEKİ KAMPLARA TAŞINDI

Ancak terör örgütünün son gerçekleştirdiği saldırıda kullandığı ağır silahlar örgütün Suriye sahasından önemli ölçüde kritik silahları Irak’ın kuzeyindeki kamplara ve Türkiye sınırına 110 km uzaklıktaki PKK’nın merkez üssü Kandil’e taşıdığı ortaya çıktı.