23 Mart 2018 Cuma7 Recep 1439
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Türkiye'ye karşı gizli toplantı

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Türkiye'nin olası bir Menbiç operasyonu için endişeye kapılan ABD'li üst düzey yetkililer, teröristlerle sürekli toplantı düzenliyor.
Türkiye'ye karşı gizli toplantı
Türkiye'ye karşı gizli toplantı Türkiye'ye karşı gizli toplantı Türkiye'ye karşı gizli toplantı

Türkiye, Suriye sınırında bulunan Afrin'de PYD/PKK'lı teröristlere karşı işgal edilen bölgelerde büyük ve kapsamlı bir temizlik harekatı yürütüyor.

Afrin merkezini sadece 58 günde teröristlerden temizleyen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir sonraki hedefi ise Menbiç.

ABD'Lİ KOMUTANLARIN YOĞUN MESAİSİ

Amerika'nın desteğiyle bölgeyi işgal eden terör örgütü PKK/YPG köşeye sıkışmış durumda.

TSK'nın karşısında direnemeyen teröristler ise ABD'li üst düzey yöneticilerle bu aralar çok sık toplantı gerçekleştiriyor. ABD'nin Menbiç'te görevli komutanları, teröristleri korumak için şimdiden hazırlıklarını yapıyor.

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