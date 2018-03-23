23 Mart 2018 Cuma7 Recep 1439
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Yine atıp tuttu! Taktik değiştirecekmiş..

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PKK'nın Suriye kolu PYD'nin eski lideri Salih Müslüm, İsveç'te ortaya çıktı... Afrin'de büyük yenilgiye uğrayan PKK/PYD'nin Türkiye'ye karşı gerilla savaşı başlatacağı iddiasında bulundu.
Yine atıp tuttu! Taktik değiştirecekmiş..
Yine atıp tuttu! Taktik değiştirecekmiş.. Yine atıp tuttu! Taktik değiştirecekmiş.. Yine atıp tuttu! Taktik değiştirecekmiş..

Terör örgütü PKK'nin Suriye kolu PYD'nin eski başkanı Salih Müslüm, Çekya'daki davası düşürüldükten sonra İsveç’in Stockholm kentinde ortaya çıktı. Afrin'de uğradıkları hezimete kılıf uydurmaya çalışan Salih Müslüm, PYD'nin Afrin'de ''gerilla savaşı''na başlayacağı tehdidinde bulundu.

'GERİLLA SAVAŞINA YÖNELECEKLER'

Fransız haber ajansı AFP'nin sorularını yanıtlayan Müslüm, Afrin'den çekilen YPG'nin nasıl hareket edeceği sorusuna şu şekilde karşılık verdi:

''(Savaşa) Hâlâ devam ediyorlar. Gelecekte de devam edecekler. Ama savaşma şekillerini değiştirecekler. Cephe savaşı yapmak yerine gerilla savaşına yönelecekler. Başaracaklarına inanıyorum.''

'RUSYA, TÜRKİYE'YE YEŞİL IŞIK YAKTI' 

Türkiye'nin düzenlediği Afrin harekatına ilişkin Rusya'yı suçlayan Müslüm şöyle devam etti:

''Ruslar bizi hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü Suriye'ye geldiklerinde bazı yükümlülükleri vardı. Evet, (Suriye) rejimin çağrısıyla geldiler ama o zaman Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruma sözü vermişlerdi. Türkiye'ye yeşil ışık yaktılar; bunda sadece biz değil herkes hemfikir. Rusya yeşil ışık yakmasaydı bunu yapamazlardı.''

'BENİ KORKUTMAK İSTİYORLAR'

Müslüm İsveç'te yaptığı saçma açıklamada, Türkiye'nin kendisini yakalamak veya korkutup susmasını sağlamak istediğini de belirtti. 

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