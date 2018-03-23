Kirli ilişkiler itirafı:Kushner cepte

İsmini vermeyen bir Beyaz Saray yetkilisi, The Intercept haber sitesine Suudi Prens'in Jared Kushner'ı arkasına aldığını, ve Kushner için "Cepte" dediğini iddia etti.

İsmini vermeyen Beyaz Saray yetkilisi, Muhammed bin Selman'ın, Kushner'la olan yakınlığını düşmanlarına karşı arkasının sağlam olduğu mesajını vermek için kullandığını söyledi. Muhammed bin Selman'ın BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'e "Kushner cepte" dediğini iddia etti.

Suudi Arabistan'da yolsuzluk gözaltıları Ekim ayında Riyad'da Muhammed Bin Selman ve Jared Kushner görüşmesinden bir hafta sonra başlamıştı.

Yetkili, "İddiaya göre Kushner ve Muhammed, Prens'e sadık olmayan kişiler hakkında değerlendirme yaptıktan sonra yolsuzluk operasyonlarında gözaltına alınacak isimler belirledi. Ancak Muhammed bin Selman'ın bu isimleri bağımsız olarak belirlemiş olduğu halde ikilinin yakınlığını göstermek için Kushner ile görüş alışverişi sonucunda karar vermiş izlenimi yaratması muhtemel. Çünkü Kushner'ın gizli bilgileri paylaşması federal kanunlara aykırı." ifadelerini kullandı.