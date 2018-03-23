23 Mart 2018 Cuma7 Recep 1439
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O terörist için flaş karar! İşte verilen ceza...

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Yargıtay, terör örgütü DEAŞ’ın Niğde Ulukışla saldırısında kararını verdi.
O terörist için flaş karar! İşte verilen ceza...
O terörist için flaş karar! İşte verilen ceza... O terörist için flaş karar! İşte verilen ceza... O terörist için flaş karar! İşte verilen ceza...

Çendrim Ramadani’ye verilen 5 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 174 yıl 6 ay hapis, Benyamin Xu’ya verilen 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 179 yıl 6 ay hapis ile Muhammed Zakiri’ye verilen ağırlaştırılmış müebbet ve 124 yıl 6 ay hapis cezalarını onadı.

Terör örgütü DEAŞ’ın Türkiye’deki ilk kanlı eylemi olarak bilinen saldırı, 20 Mart 2014’te Niğde’nin Ulukışla İlçesi’nde meydana geldi. K.Ö.’nün yönetimindeki taksi ile İstanbul’a gitmek üzere Hatay’dan yolan çıkan Benyamin Xu, Çendrim Ramadani ile Muhammed Zakiri, Ulukışla-Adana Otoyolu’nda rutin yol kontrolü sırasında otomobili durdurmak isteyen güvenlik güçlerine otomatik tüfeklerle ateş açtı.

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, şüpheliler, Astsubay Üstçavuş Adil Kozanoğlu ile polis memuru Adem Çoban’ı şehit edip 7 asker ve yolcu otobüsündeki 1 kişiyi yaraladı. Daha sonra ise gasp ettikleri kamyonun şoförü Turan Yaşar’ı öldürerek kaçtı. Çatışmada yaralan teröristler, kısa sürede yakalandı.

CEZALAR ONANDI

Şüpheliler, Niğde Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı. Davanın karar duruşması, 15 Haziran 2016’da yapıldı. Sanıklardan Muhammed Zakiri ile Çendrim Ramadani susma hakkını kullanırken, Benyamin Xu “Ben kimseyi öldürmedim” dedi. Mahkeme, sanık Benyamin Xu’nun 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 179 yıl 6 ay hapis ve 225 bin TL idari para cezası, Çendrim Ramadani’nin 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 174 yıl 6 ay hapis ile 225 bin TL idari para cezası ile cezalandırılmalarına hükmetti. Mahkeme, Muhammed Zakiri’yi ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 124 yıl 6 ay hapis ve 225 bin TL idari para cezasına, diğer tutuklu sanık Fuad Mövsümöv’ü de 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, diğer tutuksuz sanıklar taksi şoförü K.Ö. ile H.Y., K.Y. ve A.Y.’nin ise beraatına karar verdi. Karar, temyiz istemi üzerine Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin gündemine geldi. Daire, yerel mahkemenin mahkûmiyet ve beraat kararlarının onanmasını kararlaştırdı. Türkiye’nin DEAŞ’ı 2013’te terör örgütleri listesine aldığı anımsatılan kararda, DEAŞ’ın dünya üzerindeki Müslüman devletleri yıkarak bir devlet kurmayı amaç edindiği belirtildi.

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