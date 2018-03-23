23 Mart 2018 Cuma7 Recep 1439
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Suudi Arabistan'da bir ilk daha!

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Suudi Arabistan'da bir ilk daha!
Peş peşe yasakların kaltığı ülkede Temadır bint Yusuf er-Remah, Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakan Yardımcısı oldu. KDV de hayata geçti, ilk beyannemeler verildi.
Suudi Arabistan'da bir ilk daha! Suudi Arabistan'da bir ilk daha! Suudi Arabistan'da bir ilk daha!

Suudi Arabistan, ekonomisinin petrole  bağımlılığının kırılması, petrol dışı sektörlerin geliştirilmesi ve özel  girişimin güçlendirilmesi amacıyla 2016'da açıklanan 2030 Vizyonu'ndan sonra  kadınlara yönelik kısıtlamaları kaldırmanın yanı sıra ekonomik ve sosyal hayata  dair kapsamlı reformlarla gündemden düşmüyor.

Suudi Arabistan'da son zamanlarda devlet ve toplumun çeşitli  düzeylerini kapsayan değişimler; Yemen'de İran destekli Şii Husilere karşı meşru  hükümete destek verme yönünde 26 Mart 2015'te başlatılan ve hala devam eden  operasyon gibi dış etkenlerin yanı sıra Ocak 2015'te tahta oturan KralSelman bin  Abdülaziz'in oğlu Muhammed bin Selman'ın yönetim kademelerinde kontrolü sağlama  gibi iç etkenler ve küresel ham petrol fiyatlarındaki düşüş üzerine petrole  dayalı ekonomiden kurtulmanın etkili olduğu şeklinde yorumlanıyor.

Kadınlara yönelik yasaklar tek tek kalkıyor

Dünyada kadın haklarının en çok tartışıldığı ülkelerden biri olan  Suudi Arabistan, seçme ve seçilmenin yanı sıra araç kullanma ve spor  etkinliklerine katılmaya izin verme yönünde aldığı bir dizi kararın ardından  geçen şubat ayında bunlara bir yenisi daha ekledi.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Mısır'a ve sonrasında  İngiltere'ye gerçekleştirdiği ziyaretlerden hemen önce yayımlanan kraliyet  kararnameleriyle, Genelkurmay Başkanı başta olmak üzere üst düzey askeri  kademelerde ve bazı bakanlıklarda yapılan yeni atamalarla göreve getirilenler arasında Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakan Yardımcısı Temadır bint Yusuf er-Remah  isimli bir kadın bürokrat da yer alıyor.

KDV için ilk beyannameler verildi

Milli gelirinin yüzde 90'ını petrolden sağlayan ülke, 2018 yılına ilk  defa uygulanan yüzde 5 KDV ve benzine getirilen yüzde 130 zamlarla girmişti.

Gelir ve Zekat Kurumu, 1 Ocak 2018'de yaptığı açıklamada, "bugün  itibarıyla sağlık, eğitim, bankacılık işlemleri, emlak, ulaşım, akaryakıt,  elektrik, su, iletişim ve sigorta işlemleri gibi pek çok alanda KDV uygulamasına  başlandığı"nı duyurmuştu.

Suudi Arabistan Gelir ve Zekat Kurumundan önceki gün yapılan yazılı  açıklamada da ülkede yıllık cirosu 40 milyon riyali (10,7 milyon dolar" bulan  işletmelerin yüzde 95'inin, ocak ayındaki KDV için beyannamelerini verdikleri  belirtildi.

Açıklamada, 2018 yılı boyunca KDV'den yaklaşık 23 milyar riyal (6,1  milyar dolar) gelir elde edilmesinin beklendiğine işaret edildi.

Saudi Aramco'nun halka arzı 2018'de gerçekleşebilir

Suudi Arabistan yerel basında yer alan haberlere göre, Enerji, Sanayi  ve Maden Kaynakları Bakanı Halid el-Falih, Suudi Arabistan'ın milli petrol  şirketi Saudi Aramco'nun halka arzının 2019 yılına ertelenebileceği yönündeki  söylentilere rağmen şirketin, 2018'in ikinci yarısında Londra ve New York gibi  uluslararası borsalarda ilk halka arzına ilişkin adımın atılabileceğini ifade  etti.

'2030 Vizyonu' kapsamında, yaklaşık 2 trilyon dolarlık piyasa  değeriyle dünyanın en büyük petrol şirketi konumunda bulunan Saudi Aramco'nun  yüzde 5'inin özelleştirilerek 100 milyar dolar gelir elde edilmesi hedefleniyor.

Sinema salonları lisansı ve film sektörü

Suudi Arabistan Genel Kültür Kurulunun sosyal medya hesabından 20  Mart'ta yapılan açıklamada, "Suudi Film Konseyi"nin oluşturulduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu konseyin, film sektörüne canlılık getirecek  yatırımlar ile yetenekleri destekleme yönünde çalışmalar yürüteceğine vurgu  yapıldı.

Suudi Arabistan Enformasyon ve Kültür Bakanlığından Aralık 2017'de  yapılan yazılı açıklamada, sinema salonlarına lisans izni veren bir karar  yayımlandığı bildirilmiş, ilk sinema salonunun Mart 2018'de açılmasının  beklendiği ifade edilmişti.

Veliaht Prens Selman'dan reform değerlendirmesi

Veliaht Prens Muhammed bin Selman, 19 Martta CBS kanalının "60 Dakika"  programında yaptığı açıklamalarında, Suudi Arabistan'da son zamanlarda  gerçekleştirilen reformlara ve özellikle de kadınlara yönelik kısıtlamaları  kaldırmaya ilişkin atılan adımlara değinerek, "Bizler de Körfez'deki diğer  ülkeler gibi normal hayatımızı yaşıyorduk, sinemalar da vardı, kadınlar da araç  sürüyor ve bütün alanlarda çalışabiliyordu. Bizler, 1979 yılı öncesinde tıpkı  diğer dünya ülkeleri gibi gelişiyorduk." ifadelerini kullandı.

Bin Selman, ülkesinin 40 yıl önce bu durumda olmadığını ve internet  üzerinden 1979 öncesi Suudi Arabistan'ı araştıran insanların farkı kolaylıklar  görebileceğini savundu.

Zorlukların pek çok olduğu ancak en büyük zorluğun ise kendilerinin  yaptıklarını insanlara inandırmak olduğuna işaret eden Bin Selman, İran devrimine  işaret ederek, "Aslına bakılırsa 1979 yılından sonra kurban biz olduk ve  özellikle de bizim nesil çok çekti" dedi.

Kadınların haklarını verme konusunda ciddi anlamda mesafe  katettiklerine dikkati çeken Bin Selman, İslam hukuku bağlamındaki kanunların  gayet açık olduğunu dolayısıyla kadınların da erkekler gibi uygun ve saygılı  giyinebileceklerini dile getirerek, "Bu da özellikle siyah abaya (ferace)  giyilmesi veya siyah başörtüsü takılması anlamına gelmiyor. Ne tür kıyafet  giyecekleri kararı tamamen kadınlara bırakılmış." diye konuştu.

Suudi Arabistan’da yürüttükleri yolsuzlukla mücadele operasyonlarının  amacının para toplamak değil, yolsuzluk yapanları cezalandırmak olduğunu söyleyen  Bin Selman, bunun sonucunda 100 milyar dolar elde ettiklerini ve bunu tamamen  yasal yollarla yaptıklarını savundu.

Bin Selman, program sırasında "Suudi Arabistan'daki reform sürecini  engelleyebilecek bir şey var mı?" şeklinde kendisine yöneltilen soru üzerine "Beni, reformları hayata geçirme konusunda ancak ölüm durdurabilir" diye  konuştu.

Bin Selman, Kamu Yatırım Fonu'nun 24 Ekim 2017'de Riyad'da düzenlediği  ve 60 kadar ülkeden 2 bin 500 kişinin katıldığı Gelecek Yatırımlar Girişimi toplantısında ülkesini ılımlı İslam'a döndürme sözü vermişti.

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