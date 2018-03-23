Afrin paylaşımı HDP'yi çıldırttı

TSK tarafından her gün açıklanan öldürülen terörist sayıları nedeniyle psikolojisi bozulan HDP'li vekiller, şimdi de paylaşımlara sardı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu güçleri, 20 Ocak günü başlattığı Zeytin Dalı Harekatı ile 18 Mart günü Afrin'i teröristlerden temizledi.

KANDİL'İN PARTİSİ HDP ÇILDIRDI

Afrin'de öldürülen teröristler için ağlayan HDP, askerlerimizin yaptığı paylaşımları paylaşarak Türk askerine nefretlerini bir kez daha kustular.

Son olarak bir askerimizin, "Başbuğ Atatürk askerleri burada" notu HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu'nu çıldırttı.

EV DEĞİL TERÖR YUVASI

HDP'nin ev diye tabir ettiği mekan Mehmetçik'e saldırının gerçekleştiği bir mahal. Evin girişine de EYP kuran teröristlerden temizlendikten sonra Mehmetçik poz verdi.