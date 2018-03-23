23 Mart 2018 Cuma7 Recep 1439
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CIA’nın Ankara’daki şefini deşifre etti

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CIA’nın Ankara’daki şefini deşifre etti
FETÖ'cü papaz Andrew Craig Brunson hakkında hazırlanan iddianameden çok çarpıcı detaylar ortaya çıktı.
CIA’nın Ankara’daki şefini deşifre etti CIA’nın Ankara’daki şefini deşifre etti CIA’nın Ankara’daki şefini deşifre etti

İddianamede yer alan gizli tanık “Dua” detayları bir bir anlattı: CIA’dan emekli Peterson, Ankara’daki ajanların başkanıydı. Güneydoğu’da yardım maskesi altında terör örgütü PKK’ya yardım yaptılar.

İzmir'de terör örgütleri FETÖ ve PKK ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle 2016'da tutuklanan papaz Andrew Craig Brunson hakkında hazırlanan iddianamede çok çarpıcı detaylar yer aldı. Brunson hakkında 35 yıla kadar hapis istenirken, iddianamede yer alan gizli tanık "Dua"nın ifadesinde, ABD ajanları ve faaliyetlerini deşifre etti.

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İşte o ifadeden ayrıntılar:

CIA'NIN ANKARA ŞEFİ

Duard Peterson, Ankara'da bulunan ABD'li ajanların başkanıydı. Bu kişi CIA Elektronik Dinleme Bölümü'nden emekliydi. ABD'liler Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yardım maskesi adı altında misyonerlik ve ajanlık faaliyetlerinde bulundular. Dönemin FETÖ'den tutuklu Siirt İl Emniyet Müdürü Recep Güven de o dönemde ABD'li askerlere yardım etti. Hakkari, Yüksekova, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa daha sonra Siirt, Bingöl, Kars ve Muş'ta faaliyet gösterdiler. Buradaki faaliyetlerde kendilerine verilen harcama limitlerini aştılar. Siirt'e giremedikleri 2010'da, o tarihte Siirt İl Emniyet Müdürü olan Recep Güven bunları vali ile tanıştırarak Siirt'te faaliyet göstermelerini sağladı.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA YARDIM ETTİLER

Later Days Saints Church Kilisesi adına hayır kurumu işleri adı altında faaliyetlerle ilgili 5 Temmuz 2011'de ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nin evinde toplantı yapıldı. Büyükelçi Kuzey Irak, Ürdün, Suriye bölgesine yönelmelerini istedi. Bu toplantı sonunda Kuzey Irak'ta ve Barzani bölgesinde faaliyet göstermeye başladılar. Süleymaniye, Erbil ve Kerkük'te Barzani'nin ofislerini kullanmaya başladılar. Bölgede çalışan kilise personeli ABD'li askerler bazen peşmerge kıyafetleri giydi.

35 YIL HAPSİ İSTENİYOR

İzmir Diriliş Kilisesi Rahibi Andrew Craig Brunson, FETÖ ve PKK bağlantısı olduğu iddiasıyla iki yıl önce tutuklandı. İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Brunson hakkında "örgüt adına suç işlediği" gerekçesiyle 15 yıl, "siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek" suçlamasıyla 20 yıla kadar olmak üzere 35 yıl hapis cezası isteniyor.

SABAH

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