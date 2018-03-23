23 Mart 2018 Cuma7 Recep 1439
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Fransa'da 'DEAŞ' şoku! Müşteriler rehin alındı

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Fransa'da 'DEAŞ' şoku! Müşteriler rehin alındı
Fransa'nın Trebes kentinde DEAŞ'lı olduğunu söyleyen bir kişi süper markette müşterileri rehin aldı.
Fransa'da 'DEAŞ' şoku! Müşteriler rehin alındı Fransa'da 'DEAŞ' şoku! Müşteriler rehin alındı Fransa'da 'DEAŞ' şoku! Müşteriler rehin alındı

Fransa'nın güneyindeki Trebes kasabasında, terör örgütü DEAŞ bağlantılı bir kişinin süpermarkette bir grup kişiyi rehin aldığı ifade ediliyor. AFP haberajansı, saldırganın DEAŞ'e bağlılık yemini ettiğini yazdı.

Fransa'da ülkenin güneyindeki Trebes kasabasında, silahlı bir saldırgan bir süpermarketteki kişileri rehin aldı.  Fransa İçişleri Bakanlığı ise söz konusu süpermarkette güvenlik güçlerinin operasyon düzenlediğini duyurdu.

AFP'ye konuşan, Trebes kasabasında yaşayan bir görgü tanığı bir erkeğin yerel saatle 11.15'te 'Super U' adlı süpermarkete girdiğini ve ardından silah sesleri duyulduğunu söyledi.

REHİNE KRİZİNDEN KISA SÜRE ÖNCE SİLAHLI ÇATIŞMA

Bu olaydan kısa süre önce ise Carcassonne bölgesinde bir adam polisi yaraladıktan sonra vurulmuştu. Carcassonne kasabası ise rehine krizinin yaşandığı Trebes arasında araba ile 15 dakikalık bir mesafe bulunuyor. 

Trebes ve Carcassonne kasabaları arasındaki iki olay arasında bağlantı olup olmadığı bilinmiyor. 

Süpermarkette rehine krizinin terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olması durumunda, bu geçen sene Mayıs ayında göreve gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yüzleşmesi gereken ilk terör vakası olacak. 

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