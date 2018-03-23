23 Mart 2018 Cuma7 Recep 1439
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Mossad'ın sivil sitesinden flaş İncirlik iddiası

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ABD'nin hem Katar, hem Türkiye'deki askeri üslerini boşaltmaya başladığı öne sürüldü.
Mossad'ın sivil sitesinden flaş İncirlik iddiası
Mossad'ın sivil sitesinden flaş İncirlik iddiası Mossad'ın sivil sitesinden flaş İncirlik iddiası Mossad'ın sivil sitesinden flaş İncirlik iddiası

 İsrail istihbaratına yakın DEBKAFile sitesinin haberine göre Washington, Katar'daki üssünü Suudi Arabistan'a taşıma kararı aldı. İddiaya göre, İncirlik'teki Amerikan uçakları ve teçhizatı da Doğu Avrupa'daki üslere götürülüyor.

İsrail istihbaratı Mossad’a yakınlığıyla bilinen DEBKAfile sitesi, ABD’nin Katar ve Türkiye’deki hava üslerini boşaltma kararı aldığını iddia etti. Sitenin askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, İncirlik’in Yunanistan’a taşınabileceği iddia edildi.

Haberdeki iddialar şöyle:,

DEBKAfile’a konuşan askeri kaynaklar, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın Washington ziyaretinde ABD Başkanı Donald Trump ile 20 Mart’ta yaptığı görüşmede, Katar’daki ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı üssü el Udeyd’in Suudi Arabistan’a taşınması planının onaylandığını öne sürdü. Kaynaklar, bu kararın ‘ABD-Suudi Arabistan ilişkilerinin ötesine geçen, Ortadoğu için deprem etkisi yaratacak bir adım olacağı’ yorumunu yaptı.
İddiaya göre, El Udeyd’deki Amerikan teçhizatı, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ın 77 kilometre güneyindeki El Kharj yakınlarındaki Prens Sultan Hava Üssü’ne taşınmaya başlandı. Haberde, bu üssün, 2003’teki Irak işgaline dek, 15 yıl boyunca Körfez’deki ana Amerikan üssü olduğu hatırlatıldı.

‘İNCİRLİK’TEN DOĞU AVRUPA’YA TAŞINMA BAŞLADI’

Haberde, Trump yönetiminin ‘bir diğer büyük adımı atma, hava kuvvetlerini çekip İncirlik’ten çıkma sürecinde’ olduğu da öne sürüldü. DEBKAfile’a konuşan kaynaklar, bu iddianın ‘tekrar tekrar yalanlanmasına rağmen doğru olduğunu’ öne sürdü. Askeri kaynakların iddiasına göre, İncirlik’teki Amerikan uçakları ve teçhizatı şimdiden Doğu Avrupa’ya taşınmaya başlandı. İddiaya göre, Pentagon İncirlik’in yerine düşündüğü yerler arasında Yunanistan’ın güneyindeki Andravida da bulunuyor.

‘İKİ ADIM BİRBİRİYLE BAĞLANTILI’

Haberde Katar ve Türkiye üslerine ilişkin iddia konusunda, “Bu iki adım birbiriyle bağlantılı. Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suudi yöneticilerle bir kavgaya sıkışan Katar Emiri’nin ateşli bir destekçisi oldu. Türkiye kısa süre önce Katar’da büyük bir askeri üs kurdu. Suudi veliaht prens ile müttefiki olan Birleşik Arap Emirlikleri Şeyhi Zayed Bin Sultan El Nahyan yakın arkadaşlar ve Trump’ın Körfez’deki önde gelen müttefikleri. Bu iki Körfez yöneticisi, Türkiye cumhuriyetini ve Katar Emiri’ni ezeli düşman olarak görüyor” ifadeleri kullanıldı.
DEBKAFile, ABD’nin Suudi Arabistan’a taşınmasının İran’a bir mesaj olduğunu da vurguladı. 

 

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