23 Mart 2018 Cuma7 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:31Güneş 06:56Öğle 13:17İkindi 16:42Akşam 19:26Yatsı 20:46
    • 29°C Adana
    • 22°C Adıyaman
    • 14°C Afyon
    • 15°C Ağrı
    • 20°C Amasya
    • 21°C Ankara
    • 21°C Antalya
    • 19°C Artvin
    • 19°C Aydın
    • 19°C Balıkesir
  • BIST: 116.362 -0.64
  • Altın: 171,568 2.03
  • Dolar: 3,9606 0.70
  • Euro: 4,8865 0.95

Erdoğan, Trump'a ne söylediğini açıkladı

»
Erdoğan, Trump'a ne söylediğini açıkladı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bağcılar İlçe Kongresi öncesinde vatandaşlara hitap etti.
Erdoğan, Trump'a ne söylediğini açıkladı Erdoğan, Trump'a ne söylediğini açıkladı Erdoğan, Trump'a ne söylediğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve Rusya Başkanı Putin ile yaptığı görüşmelerin içeriğini açıkladı. Erdoğan, "Trump ile Putin ile konuştuk. Dedik ki 'Buralardan artık geri adım atamayız, biz mazlumların yanındayız' dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bağcılar İlçe Kongresi öncesinde vatandaşlara hitap etti.

İşte Erdoğan'ın konuşmasının satır başları:

- (Zeytin Dalı Harekatı) Şu an itibarıyla teröristlerden etkisiz hale getirilenlerin sayısı 3 bin 700'ü aştı ve devam ediyoruz, devam edeceğiz.

- Afrinle bitmeyecek iş, Arkada İdlib var, Menbiç var. İnşallah buralarda da hak orada tecelli edene kadar yola devam.

TRUMP'LA GÖRÜŞME

- Dün akşam ABD Başkanı Sayın Trump ile de bu işleri (Zeytin Dalı Harekatı) konuştuk. İki gün önce Sayın Putin ile de bunları konuştuk. Dedik ki; 'Biz buralardan artık geri adım atamayız. Biz mazlumların, mağdurların yanındayız' dedik. 'Bu millet tarihte mazlumların, mağdurların yanında olmanın adımını atmıştır' dedik. Hiçbir zaman zalimlerin yanında olmadık.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
O terörist için flaş karar! İşte verilen ceza...O terörist için flaş karar! İşte verilen ceza...Yargıtay, terör örgütü DEAŞ’ın Niğde Ulukışla saldırısında kararını verdi.
Erdoğan, Trump'a ne söylediğini açıkladıErdoğan, Trump'a ne söylediğini açıkladıCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bağcılar İlçe Kongresi öncesinde vatandaşlara hitap etti.
Kahreden haber! Kendini feda etmişKahreden haber! Kendini feda etmişNevşehir'de düşen uçakta şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Yasin Boy'un ağabeyi, "Yasin uçağın köyün üzerine düşmemesi için çok uğraşmış. Uçağın köye düşmemesi için canını feda etmiş. Köyü geçtikten sonra boş bir dağa çarpmış" dedi.
Başbakan açıkladı: Yasak kalktıBaşbakan açıkladı: Yasak kalktıBaşbakan Yıldırım, Türkiye'nin Kuzey Irak'ta Erbil'deki uçuş yasağının kaldırıldığını açıkladı.
Güler anlattı: Akın Öztürk gelmek için yalvardıGüler anlattı: Akın Öztürk gelmek için yalvardıOrgeneral Güler, Genelkurmay "çatı" davasında ifade verdi.
PKK'nın kritik ismi Kuzey Irak'ta vuruldu!PKK'nın kritik ismi Kuzey Irak'ta vuruldu!Hakurk'ta hava harekatında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, Kırmızı listede aranan sözde Kanireş sorumlusu Agiri kod adlı Birdal Burhanlı olduğu belirlendi.
  • Hepsi kaçtı! Yardıma değil casusluğa gelmişler23 Mart 2018 Cuma 14:00
  • Dışişleri'nden flaş Patriot açıklaması23 Mart 2018 Cuma 13:45
  • CIA’nın Ankara’daki şefini deşifre etti23 Mart 2018 Cuma 13:41
  • Erdoğan'a hakaret eden Şener'e büyük şok!23 Mart 2018 Cuma 13:35
  • Harekat öne alındı! Kaçış şansı yok23 Mart 2018 Cuma 13:20
  • Afrin paylaşımı HDP'yi çıldırttı23 Mart 2018 Cuma 12:58
  • Economist TSK’nın sıradaki hedefini yazdı: Savaşın parlama noktası!23 Mart 2018 Cuma 11:40
  • Afrin'de grad füzeleri ele geçirildi23 Mart 2018 Cuma 11:00
  • Hulusi Akar: Aklımdan bile geçirmedim!23 Mart 2018 Cuma 10:36
  • Öcalan’ın konuşmalarını dinleterek öldürmüşler23 Mart 2018 Cuma 09:11
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri