Erdoğan, Trump'a ne söylediğini açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bağcılar İlçe Kongresi öncesinde vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve Rusya Başkanı Putin ile yaptığı görüşmelerin içeriğini açıkladı. Erdoğan, "Trump ile Putin ile konuştuk. Dedik ki 'Buralardan artık geri adım atamayız, biz mazlumların yanındayız' dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bağcılar İlçe Kongresi öncesinde vatandaşlara hitap etti.

İşte Erdoğan'ın konuşmasının satır başları:

- (Zeytin Dalı Harekatı) Şu an itibarıyla teröristlerden etkisiz hale getirilenlerin sayısı 3 bin 700'ü aştı ve devam ediyoruz, devam edeceğiz.

- Afrinle bitmeyecek iş, Arkada İdlib var, Menbiç var. İnşallah buralarda da hak orada tecelli edene kadar yola devam.

TRUMP'LA GÖRÜŞME

- Dün akşam ABD Başkanı Sayın Trump ile de bu işleri (Zeytin Dalı Harekatı) konuştuk. İki gün önce Sayın Putin ile de bunları konuştuk. Dedik ki; 'Biz buralardan artık geri adım atamayız. Biz mazlumların, mağdurların yanındayız' dedik. 'Bu millet tarihte mazlumların, mağdurların yanında olmanın adımını atmıştır' dedik. Hiçbir zaman zalimlerin yanında olmadık.