23 Mart 2018 Cuma7 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:31Güneş 06:56Öğle 13:17İkindi 16:42Akşam 19:26Yatsı 20:46
    • 27°C Adana
    • 21°C Adıyaman
    • 12°C Afyon
    • 16°C Ağrı
    • 24°C Amasya
    • 15°C Ankara
    • 20°C Antalya
    • 18°C Artvin
    • 17°C Aydın
    • 18°C Balıkesir
  • BIST: 116.603 -0.43
  • Altın: 171,421 1.95
  • Dolar: 3,9556 0.57
  • Euro: 4,8845 0.91

Tosuncuk'tan sonra sıra onlarda! Gözaltılar başladı

»
İnternet üzerinden faaliyet yürüten ve Çiftlik Bank benzeri yapılanmayla üyelerinden para topladığı öne sürülen Kayseri merkezli firmanın 3 yöneticisi gözaltına alındı.
Tosuncuk'tan sonra sıra onlarda! Gözaltılar başladı
Tosuncuk'tan sonra sıra onlarda! Gözaltılar başladı Tosuncuk'tan sonra sıra onlarda! Gözaltılar başladı Tosuncuk'tan sonra sıra onlarda! Gözaltılar başladı

 Alınan bilgiye göre, merkezi Kayseri'de bulunan firma hakkında, Çiftlik Bank benzeri sistemle üyelerinden para topladığı yönündeki şikayetler üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından rapor hazırlandı.

Rapor doğrultusunda Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Savcılığın talimatı üzerine Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde düzenlenen operasyonda, Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Otomotiv Turizm Gıda Lokantacılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (Anadolu Farm) Yönetim Kurulu Başkanı F.Ö. ile şube müdürü V.M. Kayseri'de, diğer bir şube müdürü A.Ö. de Kahramanmaraş'ta yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlıkkontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi. Firmanın merkezi, şubeleri ve yöneticilerin adreslerinde arama yapıldı, mahkeme kararıyla firma ve şahıslar adına kayıtlı banka hesapları ile taşınmaz mal varlıklarına el konuldu. Yaklaşık 44 bin üyesi bulunduğu belirtilen firmanın, üyelerinden para topladığı ve restoran işlettiği öne sürülüyor. Yaklaşık 8 ay önce kurulduğu belirtilen firma hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da inceleme başlatmıştı. Bu kapsamda firmanın banka hesaplarına bloke konulmuş, firmadan hesaplarına bloke konulduğu için üyelerine ödeme yapılamadığı açıklanmıştı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tosuncuk'tan sonra sıra onlarda! Gözaltılar başladıTosuncuk'tan sonra sıra onlarda! Gözaltılar başladıİnternet üzerinden faaliyet yürüten ve Çiftlik Bank benzeri yapılanmayla üyelerinden para topladığı öne sürülen Kayseri merkezli firmanın 3 yöneticisi gözaltına alındı.
Vatandaş haberi alır almaz hastanelere koştu!Vatandaş haberi alır almaz hastanelere koştu!Sağlık Bakanlığı tarafından kısa süre önce devlet hastanelerinde uygulanmaya başlayan ve SGK kapsamına girecek olan geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarına vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.
O terörist için flaş karar! İşte verilen ceza...O terörist için flaş karar! İşte verilen ceza...Yargıtay, terör örgütü DEAŞ’ın Niğde Ulukışla saldırısında kararını verdi.
Erdoğan, Trump'a ne söylediğini açıkladıErdoğan, Trump'a ne söylediğini açıkladıCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bağcılar İlçe Kongresi öncesinde vatandaşlara hitap etti.
Kahreden haber! Kendini feda etmişKahreden haber! Kendini feda etmişNevşehir'de düşen uçakta şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Yasin Boy'un ağabeyi, "Yasin uçağın köyün üzerine düşmemesi için çok uğraşmış. Uçağın köye düşmemesi için canını feda etmiş. Köyü geçtikten sonra boş bir dağa çarpmış" dedi.
Başbakan açıkladı: Yasak kalktıBaşbakan açıkladı: Yasak kalktıBaşbakan Yıldırım, Türkiye'nin Kuzey Irak'ta Erbil'deki uçuş yasağının kaldırıldığını açıkladı.
  • Güler anlattı: Akın Öztürk gelmek için yalvardı23 Mart 2018 Cuma 14:20
  • PKK'nın kritik ismi Kuzey Irak'ta vuruldu!23 Mart 2018 Cuma 14:12
  • Hepsi kaçtı! Yardıma değil casusluğa gelmişler23 Mart 2018 Cuma 14:00
  • Dışişleri'nden flaş Patriot açıklaması23 Mart 2018 Cuma 13:45
  • CIA’nın Ankara’daki şefini deşifre etti23 Mart 2018 Cuma 13:41
  • Erdoğan'a hakaret eden Şener'e büyük şok!23 Mart 2018 Cuma 13:35
  • Harekat öne alındı! Kaçış şansı yok23 Mart 2018 Cuma 13:20
  • Afrin paylaşımı HDP'yi çıldırttı23 Mart 2018 Cuma 12:58
  • Economist TSK’nın sıradaki hedefini yazdı: Savaşın parlama noktası!23 Mart 2018 Cuma 11:40
  • Afrin'de grad füzeleri ele geçirildi23 Mart 2018 Cuma 11:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri