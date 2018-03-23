23 Mart 2018 Cuma7 Recep 1439
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Çin'den ABD'yi çıldırtacak adım! Sular giderek ısınıyor

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Çin Merkez Televizyonu’nun bildirdiğine göre, Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun Güney Çin Denizi’nde düzenli askeri tatbikatlar başlatacağını açıkladı.
Çin'den ABD'yi çıldırtacak adım! Sular giderek ısınıyor
Çin'den ABD'yi çıldırtacak adım! Sular giderek ısınıyor Çin'den ABD'yi çıldırtacak adım! Sular giderek ısınıyor Çin'den ABD'yi çıldırtacak adım! Sular giderek ısınıyor

Tatbikatların yıllık egzersizler şeklinde, üçüncü bir katılımcı ya da hedef olmaksızın ordunun yeteneklerini geliştirmek amaçlı yapılacağı açıklandı.

Tatbikatların konumu ve zamanı hakkında detaylı bilgi verilmedi.

Pekin, Brunei, Malezya, Tayvan ve Filipinler’in de hak iddia ettiği tartışmalı Güney Çin Denizi’nde Çin’in gerçekleştirdiği askeri tatbikatlar ABD ve bölge ülkeleri tarafından büyük tepki ile karşılanıyor.

Tüm dünyadaki ticari yük gemilerinin neredeyse yarısı Avrupa ve Orta Doğu'dan Asya'nın doğusuna ulaşmak için bu denizden geçiyor.

Ancak Güney Çin Denizi, bu miktardan çok daha fazlasını kazandırabilecek başka kaynaklara daha sahip: petrol ve gaz.

Dünya Bankası, Güney Çin Denizi'nin yatağında yaklaşık yedi milyon varillik petrol ve 25 trilyon metreküp gaz rezervi olduğunu kaydetti.

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