Fransa'nın güneyindeki Trebes kentinde saldırgan yol kenarındaki 4 polise araçtan ateş açarak birini yaraladıktan sonra girdiği süpermarketteki 8 kişiyi rehin aldı.
Fransız polisi 2 kişinin öldüğünü, 10 kişinin de yaralandığını açıkladı. Rehineler kurtarıldı, pıolis operasyonun sona erdiğini, saldırganın vurulduğunu açıkladı.
Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.
23 Mart 2018 Cuma7 Recep 1439
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Fransa'daki saldırıyı üstlendiler
Fransa'nın güneyindeki Trebes kentinde saldırgan yol kenarındaki 4 polise araçtan ateş açarak birini yaraladıktan sonra girdiği süpermarketteki 8 kişiyi rehin aldı.
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