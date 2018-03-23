23 Mart 2018 Cuma7 Recep 1439
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Fransa'daki saldırıyı üstlendiler

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Fransa'daki saldırıyı üstlendiler
Fransa'nın güneyindeki Trebes kentindeki saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.
Fransa'daki saldırıyı üstlendiler Fransa'daki saldırıyı üstlendiler Fransa'daki saldırıyı üstlendiler

Fransa'nın güneyindeki Trebes kentinde saldırgan yol kenarındaki 4 polise araçtan ateş açarak birini yaraladıktan sonra girdiği süpermarketteki 8 kişiyi rehin aldı.

Fransız polisi 2 kişinin öldüğünü, 10 kişinin de yaralandığını açıkladı. Rehineler kurtarıldı, pıolis operasyonun sona erdiğini, saldırganın vurulduğunu açıkladı.

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

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