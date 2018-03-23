23 Mart 2018 Cuma7 Recep 1439
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Uruguay ile kritik görüşme

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Uruguay ile kritik görüşme
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Uruguaylı mevkidaşı ile görüştü. Türkiye'den kaçan Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın'ın Uruguay'da olduğu ortaya çıkmıştı.
Uruguay ile kritik görüşme Uruguay ile kritik görüşme Uruguay ile kritik görüşme

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu-Novoa görüşmesinde, usulsüz faaliyetlerle çok sayıda kişiyi mağdur ettiği belirlenen Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın iadesi konusu gündeme geldi. 

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