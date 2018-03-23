23 Mart 2018 Cuma7 Recep 1439
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Fenerbahçe'yi dağıttılar! Tarihi fark...

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Fenerbahçe'yi dağıttılar! Tarihi fark...
Milli takım arasını fırsat bilen Fenerbahçe hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler Bolu'da oynanan maçtan 6-2 mağlup ayrıldı.
Fenerbahçe'yi dağıttılar! Tarihi fark... Fenerbahçe'yi dağıttılar! Tarihi fark... Fenerbahçe'yi dağıttılar! Tarihi fark...

Boluspor'un gollerini 15. dakikada Burak Asan, 31. dakikada eski Fenerbahçeli Andre Santos, 45. dakikada penaltıdan Sefa Yılmaz, 52. dakikada Guido Koçer, 83. dakikada Mutlu Güler ve 86. dakikada Emre Gültekin atarken Fenerbahçe'nin sayılarını 26. dakikada Aatif ve 80. dakikada Fernandao kaydetti.

Aykut Kocaman, uzun süre kadro dışı bıraktığı ve kısa süre önce affettiği Ozan Tufan'a ilk 11'de görev verdi.

Boluspor'un ilk golünde Burak Asan 40 metreden kaleci Volkan Demirel'i avlayarak takımını öne geçirdi.

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