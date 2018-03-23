23 Mart 2018 Cuma7 Recep 1439
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Erdoğan'dan "Menbiç" cevabı! Gerekirse...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Güngören ilçe kongresinde gençlerin 'Reis bizi Menbiç'e götür' sloganlarına böyle cevap verdi.
Erdoğan'dan "Menbiç" cevabı! Gerekirse...
Erdoğan'dan Erdoğan'dan Erdoğan'dan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin sloganlarına "Vakti saati geldiğinde, gerektiğinde, istişarelerimizi yaparız, eğer gerekirse önce ben yürüyeceğim ondan sonra siz yürüyeceksiniz. " cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Güngören ilçe kongresinde konuştu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasının satır başları:

- 15 Temmuz gecesi darbe girişiminin başlaması ile beraber sokaklara koşan, tanklara toplara karşı koyan her bir Güngörenli kardeşime de buradan şahsım milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum. 

- Türk milletine pranga vuracak, diz çöktürecek, korkutacak hiçbir dünyevi güç yoktur. Bunu gördüler.

"REİS BİZİ MENBİÇ'E GÖTÜR" SLOGANINA CEVAP

- ('Reis bizi Menbiç'e götür' sloganları) Vakti saati geldiğinde, gerektiğinde, istişarelerimizi yaparız, eğer gerekirse önce ben yürüyeceğim ondan sonra siz yürüyeceksiniz. 

"KÜSMEK, DARILMAK GİBİ BİR MAZERET OLAMAZ"

- Bu davaya gönül vermiş, kendini bu hareketin bir neferi olarak gören hiçbir kardeşimin küsmek, darılmak, yorulmak gibi bir mazereti olamaz. Biz pazara kadar değil mezara kadar yol yürümeye ahitleşmiş insanlarız.

- 7 Haziran seçimleri, en ufak bir sendelemenin ülkemize maliyetinin neler olabileceğini göstermiştir. Darbeci zihniyetin nasıl hortladığını, bir takım çevrelerin nasıl yeniden dizayn havasına girdiklerini çok iyi gördük.

- O günlerde kararlı bir şekilde durmasaydık, ülkemizin çok ciddi sıkıntılarla nasıl yüz yüze bırakılacağını gördük.

KONGRE ÖNCESİ ÇOK SERT SÖZLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Onlar sakalımızı tıraş ettiler, biz onların kollarını kestik. Kesilen sakal daha çok gür biter biliyorsunuz. Ama kol yerine gelmez" dedi.

Erdoğan, partisinin Güngören 6. Olağan İlçe Kongresi öncesinde, Güngören'de  kendisini bekleyenlere seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka devlet tanımıyoruz. Birileri paralel devletten bahsediyor, öbürleri PKK. Kendine göre bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Ne dedik; bak yanlış yapıyorsunuz, biz öyle bildiğiniz gibi bir yönetim değiliz, öyle anladığınız gibi bir hükümet değiliz. Eğer doğru dürüst bu parlamentoda duracaksanız durun, dağdakilerde doğru dürüst eğer siyasetle bu işe gireceklerse girsinler. Ama eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne meydan okumaya kalkarlarsa buralar mezar olur onlara' dedik. Nitekim o açtıkları çukurlara onları gömdük mü? Tüneller kurmuşlardı Güneydoğu'da, o tünelleri başlarına geçirdik mi?

KOLLARINI KESTİK

İşte geçen hafta Diyarbakır'daydım. Bütün o binaları yıktık. Oralarda yepyeni bir Diyarbakır inşa ediyoruz, sur içinde. Kurşunlu Cami'ni kurşunladı bu alçaklar. Ama Kurşunlu Cami'ni biz yeniden inşa ettik. Ulu Cami'ye aynısını yaptılar. Yeniden yaptık. Onlar sakalımızı tıraş ettiler, biz onların kollarını kestik. Kesilen sakal daha çok gür biter biliyorsunuz. Ama kol yerine gelmez. Şimdi bunu yapıyoruz. Ecdattan aldığımız terbiye bu" diye konuştu.  

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