Afrin'de şehit olan askerlerin naaşına ulaşıldı

Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın 2. gününde şehit olan Mehmet Muratdağı ve Oğuz Kaan Usta'nın naaşlarına ulaşıldı.

TSK, Afrin'i terör örgütlerinden temizlemek ve sınır güvenliğini sağlamak için 20 Ocak'ta Zeytin Dalı Harekatı'nı başlatmıştı.

Harekatın 2. gününde şehit olan ancak naaşlarına ulaşılamayan askerlerimizin naaşlarına da bugün ulaşıldı.

ŞEHİTLER USTA VE MURATDAĞI

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Zeytin Dalı Harekatı'nın ikinci günü şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın naaşına ulaşıldığını açıkladı.

Şehidin cenazesi bu akşam 22:30 sıralarında Kayseri'ye getirilecek. Yarın cenaze töreni yapılması planlanıyor.

Bir diğer şehidimiz Oğuz Kaan Usta'nın da naaşına ulaşıldığını babası Canpolat Usta sosyal medya hesabından açıkladı. Baba Usta şehidin cenazesinin yarın kaldırılacağını belirtti.