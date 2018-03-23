23 Mart 2018 Cuma7 Recep 1439
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Tansiyon yükseldi! 'Savaş'ta yeni cephe!

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Tansiyon yükseldi! 'Savaş'ta yeni cephe!
Pekin-Washington hattında tansiyon, ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘ek gümrük vergileri’ kararıyla başlayan ticaret savaşı krizi sonrasında bu kez de iki donanmanın karşı karşıya gelmesiyle yükseldi.
Tansiyon yükseldi! 'Savaş'ta yeni cephe! Tansiyon yükseldi! 'Savaş'ta yeni cephe! Tansiyon yükseldi! 'Savaş'ta yeni cephe!

Çin, ABD’ye ait USS Mustin füze destroyerinin, Güney Çin Denizi’ndeki operasyonlarına tepki göstererek, Washington’un adımlarını ‘askeri kışkırtma’ olarak niteledi. Ayrıca Çin Donanması’nın Güney Çin Denizi’nde yakın tarihte bir askeri tatbikata başlayacağı açıklandı. 

Çin Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “ABD Donanması’na bağlı füze destroyerinin Güney Çin Denizi’nde Çin’e ait sulara girdiği ve Çin Donanması tarafından uyarıldığı” belirtildi. 

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ABD’nin bu girişiminin Çin’in egemenliğini ihlal ettiği savunulan açıklamada, ABD füze destroyerinin Huangshan ve Zhenjiang fırkateynleri tarafından uyarılarak bölgeyi terk etmesinin istendiğini ifade edildi.

Bakanlık sözcüsü, ABD’nin eylemlerinin iki ordu arasındaki ilişkilere ve atmosfere zarar verdiğini söyleyerek, "Bu, Çin’e yönelik ciddi bir askeri kışkırtmadır ve Çin ordusu buna kararlılıkla karşı çıkmaktadır" dedi. 

Çin, bölgede bu yılki ilk tatbikatını yapacak 

Bunun yanı sıra, Çin Donanması’nın Güney Çin Denizi’nde farklı savaşkoşullarında askeri eğitim tatbikatı yapacağı bildirildi. Açıklamada, bu girişimin yıllık eğitim planının bir parçası olduğu, herhangi bir ülke veya hedefe yönelik olmadığı ifade edildi. 
Çin Donanması’nın Güney Çin Denizi’nde bu yıl gerçekleştireceği ilk tatbikatta, ülkenin ilk uçak gemisi Liaoning’in de yer almasının gündemde olduğu bildirildi. 

Çin, Güney Çin Denizi’ndeki bazı ada ve kayalıklarla ilgili bölge ülkeleriyle egemenlik anlaşmazlıkları yaşıyor. 

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