23 Mart 2018 Cuma7 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:31Güneş 06:56Öğle 13:17İkindi 16:42Akşam 19:26Yatsı 20:46
    • 15°C Adana
    • 16°C Adıyaman
    • 10°C Afyon
    • 9°C Ağrı
    • 14°C Amasya
    • 13°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 16°C Artvin
    • 13°C Aydın
    • 11°C Balıkesir
  • BIST: 116.603 -0.43
  • Altın: 172,903 2.83
  • Dolar: 3,9676 0.87
  • Euro: 4,9052 1.34

Milliler 'Topal'lamadı! Antalya'da zafer...

»
Milliler 'Topal'lamadı! Antalya'da zafer...
A Milli Futbol Takımımız, Antalya'da oynanan hazırlık maçında İrlanda'yı 1-0 mağlup etti.
Milliler 'Topal'lamadı! Antalya'da zafer... Milliler 'Topal'lamadı! Antalya'da zafer... Milliler 'Topal'lamadı! Antalya'da zafer...

ntalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Milli Takımımıza galibiyeti getiren tek gol 52. dakikada Mehmet Topal'dan geldi.

Karşılaşmaya Volkan Babacan, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım, Okay Yokuşlu, Mehmet Topal, Yusuf Yazıcı, Emre Akbaba, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun 11'iyle çıkan Mircea Lucescu, ikinci yarıda Enes Ünal, Yunus Mallı, İrfan Can Kahveci, Kaan Ayhan ve Alper Potuk'a şans verdi.

A Milliler bir sonraki hazırlık maçında 27 Mart tarihinde Podgorica'da Karadağ ile karşılaşacak.

Stat: Antalya 

Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (Slovenya) 

Türkiye: Volkan Babacan, Gökhan Gönül, Serdar Aziz (Dk. 82 Kaan Ayhan), Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım, Okay Yokuşlu, Mehmet Topal, Yusuf Yazıcı (Dk. 87 Alper Potuk), Emre Akbaba (Dk. 69 Yunus Mallı), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 80 İrfan Can Kahveci), Cenk Tosun (Dk. 65 Enes Ünal) 

İrlanda Cumhuriyeti: Doyle, Coleman (Dk. 63 Doherty), Duffy, Maguire (Dk. 63 Shane Long), Rice, McClean, Hendrick (Dk. 80 Judge), Browne (Dk. 68 Myler), Hogan (Dk. 74 Horgan), Kevin Long, Hourihane (Dk. 68 Clark) 

Gol: Dk. 52 Mehmet Topal (Türkiye) 

Sarı kartlar: Dk. 44 Browne, Dk. 82 Myler (İrlanda Cumhuriyeti), Dk. 90 Çağlar Söyüncü (Türkiye)

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Milliler 'Topal'lamadı! Antalya'da zafer...Milliler 'Topal'lamadı! Antalya'da zafer...A Milli Futbol Takımımız, Antalya'da oynanan hazırlık maçında İrlanda'yı 1-0 mağlup etti.
Flaş itiraf! 'Milli Takımı bırakmayı düşündüm'Flaş itiraf! 'Milli Takımı bırakmayı düşündüm'Milli takımın tecrübeli ismi Mehmet Topal, Avrupa Şampiyonası'nın ardından milli takımı bırakmayı düşündüğünü söyledi.
Fenerbahçe'yi dağıttılar! Tarihi fark...Fenerbahçe'yi dağıttılar! Tarihi fark...Milli takım arasını fırsat bilen Fenerbahçe hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler Bolu'da oynanan maçtan 6-2 mağlup ayrıldı.
Galatasaray'dan sürpriz transferGalatasaray'dan sürpriz transferNTV Spor’dan ayrılan Galatasaray muhabiri Evren Göz, Galatasaray kulübünde Basın Genel Koordinatörlüğü görevine getirildi.
Aziz Yıldırım'dan Kocaman'ı şoke eden karar!Aziz Yıldırım'dan Kocaman'ı şoke eden karar!Hem saha içinde hem de saha dışında çok çalkantılı bir dönemden geçen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Cengiz Ünder'den kötü haber!Cengiz Ünder'den kötü haber!Türkiye A Milli Futbol Takımı, İrlanda Cumhuriyeti ile oynayacağı özel maç için Antalya Stadyumu’nda son çalışmasını yaptı.
  • Avrupa'nın devleri peşine düştü! Türk yetenek...22 Mart 2018 Perşembe 14:29
  • F.Bahçeli yıldıza 12 milyon Euro'luk teklif!22 Mart 2018 Perşembe 12:12
  • Orman müjdeyi verdi! Açıklayacağız22 Mart 2018 Perşembe 12:12
  • Gomis'in yanına sürpriz golcü!22 Mart 2018 Perşembe 12:11
  • Enes dengeleri değiştirdi! Flaş karar...22 Mart 2018 Perşembe 12:11
  • 'Cengiz için 100 milyon Euro veririz'22 Mart 2018 Perşembe 12:10
  • Bolt sahaya çıkıyor! Açıklandı...22 Mart 2018 Perşembe 12:10
  • Demba Ba ile anlaşma sağlandı!22 Mart 2018 Perşembe 12:09
  • 'Türk Milli Takımı için oynamak istiyorum'22 Mart 2018 Perşembe 12:09
  • Dwight Howard'ın gecesi! 32 sayı 30 ribaunt!22 Mart 2018 Perşembe 12:07
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri