Milliler 'Topal'lamadı! Antalya'da zafer...

ntalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Milli Takımımıza galibiyeti getiren tek gol 52. dakikada Mehmet Topal'dan geldi.
Karşılaşmaya Volkan Babacan, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım, Okay Yokuşlu, Mehmet Topal, Yusuf Yazıcı, Emre Akbaba, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun 11'iyle çıkan Mircea Lucescu, ikinci yarıda Enes Ünal, Yunus Mallı, İrfan Can Kahveci, Kaan Ayhan ve Alper Potuk'a şans verdi.
A Milliler bir sonraki hazırlık maçında 27 Mart tarihinde Podgorica'da Karadağ ile karşılaşacak.
Stat: Antalya
Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (Slovenya)
Türkiye: Volkan Babacan, Gökhan Gönül, Serdar Aziz (Dk. 82 Kaan Ayhan), Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım, Okay Yokuşlu, Mehmet Topal, Yusuf Yazıcı (Dk. 87 Alper Potuk), Emre Akbaba (Dk. 69 Yunus Mallı), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 80 İrfan Can Kahveci), Cenk Tosun (Dk. 65 Enes Ünal)
İrlanda Cumhuriyeti: Doyle, Coleman (Dk. 63 Doherty), Duffy, Maguire (Dk. 63 Shane Long), Rice, McClean, Hendrick (Dk. 80 Judge), Browne (Dk. 68 Myler), Hogan (Dk. 74 Horgan), Kevin Long, Hourihane (Dk. 68 Clark)
Gol: Dk. 52 Mehmet Topal (Türkiye)
Sarı kartlar: Dk. 44 Browne, Dk. 82 Myler (İrlanda Cumhuriyeti), Dk. 90 Çağlar Söyüncü (Türkiye)