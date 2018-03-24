Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen Kırmızıgül Turizm firmasına ait 34 VY 0804 plakalı yolcu otobüsü, Aksaray-Ankara karayolunun 30. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
ŞOFÖR KONUŞTU
Kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 27 kişi yaralandı. Yaralanan otobüsün şoförü Nurettin Dağ, "Yolda giderken, kalp rahatsızlığı geçirdim, vücudumu bir ateş bastı. Frene basamadım, otobüs şarampole devrildi" dedi.
Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, Aksaray'daki hastanelere kaldırıldı.