Türkiye’nin en kritik tesisi! Yer altına yapılacak

Kamunun stratejik kurumlarındaki veriler Ankara’da yer altında kurulacak gizli tesiste depolanacak.

Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi hiçbir saldırıdan etkilenmeyecek. Burası Türkiye’nin en kritik tesisi olacak. Nükleer, elektromanyetik saldırılar dahil sistemler susmadan, kesintiye uğramadan çalışmaya devam edecek.

Türkiye, savaş, doğal afet, siber saldırı gibi olağanüstü koşullarda dahi, kamu kurumları arasında ulusal veri akışının ve iletişimin kesintiye uğramadan ve susmadan çalışmasını sağlayacak, yüksek güvenlikli stratejik merkez oluşturulması için harekete geçti. Ankara’da inşa edilecek olan “Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi” Projesi, kritik devlet kurumlarında bulunan hayati öneme sahip ulusal verilerin yedeklenerek korunmasını sağlayacak.

308 bin dönüme kurulacak

Nükleer ve elektromanyetik saldırılarda dahi etkilenmeyecek olan merkez, dört ayrı bölümden oluşacak. Bu bölümlerden “Zone-1” olarak adlandırılan birim, yer altına gömülerek inşa edilecek. Ankara’da 308 bin dönümlük bir alanda kurulacak olan stratejik merkez, olası nükleer, kimyasal, biyolojik ve elektromanyetik saldırılar halinde, savunma sistemini devreye sokarak kendisini dışarıya kapatacak.

Çalışan için yaşam alanı

“Zone-1” merkezindeki personel dışarı ile irtibat kesilse dahi, herhangi bir desteğe ihtiyaç duymadan aylarca görev yapabilecek. Bu kapsamda, yaşam alanlarından, sağlık birimlerine, su tanklarından, gıda depolarına kadar yaşamsal ihtiyaçlar ve alanlar oluşturulacak.

Ana merkez Ankara!

Kamuda yeni bir network ağı geliştirdiklerini ifade eden Kılıç, “Bütün kamu kuruluşlarındaki verileri süreç içinde bu tesise taşıyacağız. Türkiye’nin iki farklı coğrafyasında yedekli bir yapı oluşturmayı planlıyoruz” diyerek şunları söyledi: Veri merkezlerini yapmanın bazı kriterleri var. Ana yola, yaşam alanlarına belli bir mesafede olması gerekiyor. Fiber altyapı güzergahında olması gerekiyor. Bu kriterlere göre Ankara’da 308 bin dönümlük bir yer tahsisini yaptık.

Yerleşime izin yok: Projenin gerçekleştirileceği yer ve çevresi, “güvenli alan” ilan edilecek, bölgede konut ve yerleşim alanlarının inşasına izin verilmeyecek.

Yeri gizli tutulacak!

Haberleşme Genel Müdürü Kılıç, stratejik merkezin kurulacağı alınan netlik kazandığını, ancak ulusal güvenlik nedeniyle yerinin gizli tutulacağını söyledi.

Proje hakkında bilgi veren Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç şunları kaydetti: Bütün ülkeler için bilgi çok kıymetli bir hazine. Stratejik öneme sahip kamu kurum ve kuruluşlarındaki verilerin ve bu verilere ilişkin iletişim ağının, uluslararası standartlarda bir merkezde korunması gerekiyor.

En kritik tesis

Bu proje bilgilerin, nükleer, elektromanyetik veya siber saldırılara karşı yüksek güvenlikli merkezde barındırılması ve kesintisiz veri akışının yapılmasını sağlayacak. Koordinatları gizli tutulacak. Burası Türkiye’nin en kritik tesisi olacak. Nükleer, elektromanyetik saldırılar dahil sistemlerin susmadan, kesintiye uğramadan devam edeceği bir tesis planlıyoruz. Yer tahsisi yaptık. Teknolojisini belirledik. 15 bin metrekare bir beyaz alan. Sanal masa üstünden direk veri merkezine erişip çalışabilecek. Ciddi bir donanım israfından kurtulmuş olacağız.

AKŞAM