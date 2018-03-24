24 Mart 2018 Cumartesi8 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:29Güneş 06:55Öğle 13:17İkindi 16:43Akşam 19:27Yatsı 20:47
    • 18°C Adana
    • 17°C Adıyaman
    • 8°C Afyon
    • 10°C Ağrı
    • 11°C Amasya
    • 9°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 20°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 116.603 -0.43
  • Altın: 172,599 2.65
  • Dolar: 3,9676 0.87
  • Euro: 4,9052 1.34

Türkiye’nin en kritik tesisi! Yer altına yapılacak

»
Kamunun stratejik kurumlarındaki veriler Ankara’da yer altında kurulacak gizli tesiste depolanacak.
Türkiye’nin en kritik tesisi! Yer altına yapılacak
Türkiye’nin en kritik tesisi! Yer altına yapılacak Türkiye’nin en kritik tesisi! Yer altına yapılacak Türkiye’nin en kritik tesisi! Yer altına yapılacak

Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi hiçbir saldırıdan etkilenmeyecek. Burası Türkiye’nin en kritik tesisi olacak. Nükleer, elektromanyetik saldırılar dahil sistemler susmadan, kesintiye uğramadan çalışmaya devam edecek.

Türkiye, savaş, doğal afet, siber saldırı gibi olağanüstü koşullarda dahi, kamu kurumları arasında ulusal veri akışının ve iletişimin kesintiye uğramadan ve susmadan çalışmasını sağlayacak, yüksek güvenlikli stratejik merkez oluşturulması için harekete geçti. Ankara’da inşa edilecek olan “Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi” Projesi, kritik devlet kurumlarında bulunan hayati öneme sahip ulusal verilerin yedeklenerek korunmasını sağlayacak.

yer_altina_karargah_nukleer_saldirida_bile_1521867435_527.jpg

308 bin dönüme kurulacak

Nükleer ve elektromanyetik saldırılarda dahi etkilenmeyecek olan merkez, dört ayrı bölümden oluşacak. Bu bölümlerden “Zone-1” olarak adlandırılan birim, yer altına gömülerek inşa edilecek. Ankara’da 308 bin dönümlük bir alanda kurulacak olan stratejik merkez, olası nükleer, kimyasal, biyolojik ve elektromanyetik saldırılar halinde, savunma sistemini devreye sokarak kendisini dışarıya kapatacak.

Çalışan için yaşam alanı

“Zone-1” merkezindeki personel dışarı ile irtibat kesilse dahi, herhangi bir desteğe ihtiyaç duymadan aylarca görev yapabilecek. Bu kapsamda, yaşam alanlarından, sağlık birimlerine, su tanklarından, gıda depolarına kadar yaşamsal ihtiyaçlar ve alanlar oluşturulacak.

Ana merkez Ankara!

Kamuda yeni bir network ağı geliştirdiklerini ifade eden Kılıç, “Bütün kamu kuruluşlarındaki verileri süreç içinde bu tesise taşıyacağız. Türkiye’nin iki farklı coğrafyasında yedekli bir yapı oluşturmayı planlıyoruz” diyerek şunları söyledi: Veri merkezlerini yapmanın bazı kriterleri var. Ana yola, yaşam alanlarına belli bir mesafede olması gerekiyor. Fiber altyapı güzergahında olması gerekiyor. Bu kriterlere göre Ankara’da 308 bin dönümlük bir yer tahsisini yaptık.

Yerleşime izin yok: Projenin gerçekleştirileceği yer ve çevresi, “güvenli alan” ilan edilecek, bölgede konut ve yerleşim alanlarının inşasına izin verilmeyecek.

Yeri gizli tutulacak!

Haberleşme Genel Müdürü Kılıç, stratejik merkezin kurulacağı alınan netlik kazandığını, ancak ulusal güvenlik nedeniyle yerinin gizli tutulacağını söyledi.

Proje hakkında bilgi veren Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç şunları kaydetti: Bütün ülkeler için bilgi çok kıymetli bir hazine. Stratejik öneme sahip kamu kurum ve kuruluşlarındaki verilerin ve bu verilere ilişkin iletişim ağının, uluslararası standartlarda bir merkezde korunması gerekiyor.

En kritik tesis

Bu proje bilgilerin, nükleer, elektromanyetik veya siber saldırılara karşı yüksek güvenlikli merkezde barındırılması ve kesintisiz veri akışının yapılmasını sağlayacak. Koordinatları gizli tutulacak. Burası Türkiye’nin en kritik tesisi olacak. Nükleer, elektromanyetik saldırılar dahil sistemlerin susmadan, kesintiye uğramadan devam edeceği bir tesis planlıyoruz. Yer tahsisi yaptık. Teknolojisini belirledik. 15 bin metrekare bir beyaz alan. Sanal masa üstünden direk veri merkezine erişip çalışabilecek. Ciddi bir donanım israfından kurtulmuş olacağız.

AKŞAM

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tosuncuk milletvekillerini de dolandırdı!Tosuncuk milletvekillerini de dolandırdı!Çiftlik Bank vurgununda sular durmuyor. Şirketin mağdurları arasında milletvekillerinin de olduğu ortaya çıktı.
Dev satış sonrası ilk röportajını verdi! İşte Aydın Doğan'ın yeni planıDev satış sonrası ilk röportajını verdi! İşte Aydın Doğan'ın yeni planıDoğan Yayın Grubu'nu elden çıkaran Aydın Doğan, bir an evvel Bodrum'a gidip tatile başlamak istediğini söyledi.
Günün en iğrenç haberi Diyarbakır'dan! 7 yaşındaki 4 öğrencisine..Günün en iğrenç haberi Diyarbakır'dan! 7 yaşındaki 4 öğrencisine..Diyarbakır'da, 7 yaşındaki 4 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan öğretmen A.D.'yi (25), ailelerin şikayetlerini geri çekmesine rağmen 36 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, gerekçeli kararını açıkladı.
Suriye ve Irak’ta dağıt Kandil’e hapset!Suriye ve Irak’ta dağıt Kandil’e hapset!Suriye ve Kuzey Irak’ta PKK/YPG’ye aynı anda operasyonlar yapan Türkiye, iki ülkede de bağlantılarını keserek örgütü Kandil’e hapsetmeyi hedefliyor.
Türkiye’nin en kritik tesisi! Yer altına yapılacakTürkiye’nin en kritik tesisi! Yer altına yapılacakKamunun stratejik kurumlarındaki veriler Ankara’da yer altında kurulacak gizli tesiste depolanacak.
9 kritik soru 9 cevap! O talimatı neden vermedi?9 kritik soru 9 cevap! O talimatı neden vermedi?Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, 15 Temmuz günü Genelkurmay’ın işgal edilmesine ilişkin davada özel açılan ara celsede ifade verdi. Mahkeme, Akar’a 9 kritik soru yöneltti.
  • Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var24 Mart 2018 Cumartesi 09:00
  • Harita değişti! 46 ilde risk azaldı, 6 ilde arttı24 Mart 2018 Cumartesi 08:20
  • Çiftlik Bank komedisi! Parayı iade etti ama...24 Mart 2018 Cumartesi 08:00
  • Sığınakta ele geçirildi!24 Mart 2018 Cumartesi 07:50
  • Danıştay'dan 'saat' kararı: İspatı şart24 Mart 2018 Cumartesi 07:20
  • "Eski karımdan beni koruyun"24 Mart 2018 Cumartesi 07:10
  • Akıncı Üssü davasında ara karar: Tahliyeler var23 Mart 2018 Cuma 23:32
  • İki lider arasında kritik görüşme! Erdoğan bizzat söyledi23 Mart 2018 Cuma 23:29
  • Afrin'de şehit olan askerlerin naaşına ulaşıldı23 Mart 2018 Cuma 22:00
  • Erdoğan'dan "Menbiç" cevabı! Gerekirse...23 Mart 2018 Cuma 21:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri