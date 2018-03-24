Suriye ve Irak’ta dağıt Kandil’e hapset!

Suriye ve Kuzey Irak’ta PKK/YPG’ye aynı anda operasyonlar yapan Türkiye, iki ülkede de bağlantılarını keserek örgütü Kandil’e hapsetmeyi hedefliyor.

Operasyonların ‘içeride teyakkuz, dışarıda taarruz’ stratejisiyle yürütüldüğünü belirten güvenilir kaynaklar “Sözde ana karargahları Kuzey Irak. Burada yiyecekleri darbe dağılmalarını sağlayacak” diyor.

Terör örgütü PKK’ya karşı Suriye’de, Kuzey Irak’ta ve Türkiye’de sürdürülen mücadele ‘teyakkuz/taarruz’ stratejisiyle yürütülüyor. Güvenilir kaynaklar, PKK’ya karşı Türkiye’de teyakkuz halinde olduklarını, alınan istihbaratlarla saldırı hazırlığındaki bazı teröristlerin yakalandığı, diğerlerine de sıkı takip yapıldığını belirtti.

HALK DESTEĞİNİ KAYBETTİLER

Örgütün halk desteğini kaybetmesi nedeniyle gizlenme ve hareket etmekte zorlandığını bildiren kaynaklar, Afrin’deki ağır yıkımın rövanşını almak için bulduğu her fırsatı saldırı için kullanmak isteyeceği, ama buna izin verilmemesi için yoğun olarak çalışıldığını vurguladı. Teröristlerin Şırnak’ı hedef aldıklarına ilişkin söylemlerinin de yeni olmadığını belirten kaynaklar, her zor duruma düştüklerinde benzer açıklamalar yaparak destekçilerini rahatlatmaya çalıştıklarını kaydetti.

Terör örgütüne yönelik Kuzey Irak’ta yapılan operasyonun ise en az Suriye kadar önemli olduğunu vurgulayan kaynaklar, örgütün Türkiye açısından bu bölgeden de tehdit oluşturduğunu bildirdi. Terör örgütünün şu anki psikolojik çöküntülerinin operasyonların daha etkili hale getirdiğinin altını çizen kaynaklar, PKK ve YPG arasındaki Irak-Suriye bağının kopartılmasının örgütü sarsacağını vurguladı. PKK için sözde ana karargahın Irak olduğunu belirten kaynaklar, askeri operasyonla yapılacak böyle bir hamlenin örgütün karar alma süreçlerini uzatacağını, uzun süre toparlanamayacaklarını ifade etti. Bu süreçde Suriye’de süpürme operasyonlarının devam edeceğini dile getiren kaynaklar, sahada ve masada terörle mücadele kararlılığının devam edeceği vurgusu da yaptı.

55 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Kuzey Irak’ta 14 gündür devam eden operasyonlarda 55 terörist etkisiz hale getirildi. Hakurk ve Kani Rash bölgesinde yoğunlaşan operasyonlarda terör örgütünün kampları vuruldu. Kara birliklerinin de operasyonu sürüyor. Türkiye’nin Sincar ve Kandil’e operasyon kararlılığına dün Irak’tan bir açıklamayla karşılık verildi. Irak Parlamentosu Savunma ve Güvenlik Komisyonu Başkanı Hakim Zamili “Irak’ta PKK’nın ülkenin kuzeyinde çıkartmak konusunda ciddiyiz. Bu konuda Türkiye’ye de gerek yok. Bu işi sonuçlandıracak kapasiteye sahibiz” diye konuştu.

KARAR