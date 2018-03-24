24 Mart 2018 Cumartesi8 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:29Güneş 06:55Öğle 13:17İkindi 16:43Akşam 19:27Yatsı 20:47
    • 18°C Adana
    • 17°C Adıyaman
    • 8°C Afyon
    • 10°C Ağrı
    • 11°C Amasya
    • 9°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 20°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 116.603 -0.43
  • Altın: 172,599 2.65
  • Dolar: 3,9676 0.87
  • Euro: 4,9052 1.34

Suriye ve Irak’ta dağıt Kandil’e hapset!

»
Suriye ve Kuzey Irak’ta PKK/YPG’ye aynı anda operasyonlar yapan Türkiye, iki ülkede de bağlantılarını keserek örgütü Kandil’e hapsetmeyi hedefliyor.
Suriye ve Irak’ta dağıt Kandil’e hapset!
Suriye ve Irak’ta dağıt Kandil’e hapset! Suriye ve Irak’ta dağıt Kandil’e hapset! Suriye ve Irak’ta dağıt Kandil’e hapset!

Operasyonların ‘içeride teyakkuz, dışarıda taarruz’ stratejisiyle yürütüldüğünü belirten güvenilir kaynaklar “Sözde ana karargahları Kuzey Irak. Burada yiyecekleri darbe dağılmalarını sağlayacak” diyor.

Terör örgütü PKK’ya karşı Suriye’de, Kuzey Irak’ta ve Türkiye’de sürdürülen mücadele ‘teyakkuz/taarruz’ stratejisiyle yürütülüyor. Güvenilir kaynaklar, PKK’ya karşı Türkiye’de teyakkuz halinde olduklarını, alınan istihbaratlarla saldırı hazırlığındaki bazı teröristlerin yakalandığı, diğerlerine de sıkı takip yapıldığını belirtti.

HALK DESTEĞİNİ KAYBETTİLER

Örgütün halk desteğini kaybetmesi nedeniyle gizlenme ve hareket etmekte zorlandığını bildiren kaynaklar, Afrin’deki ağır yıkımın rövanşını almak için bulduğu her fırsatı saldırı için kullanmak isteyeceği, ama buna izin verilmemesi için yoğun olarak çalışıldığını vurguladı. Teröristlerin Şırnak’ı hedef aldıklarına ilişkin söylemlerinin de yeni olmadığını belirten kaynaklar, her zor duruma düştüklerinde benzer açıklamalar yaparak destekçilerini rahatlatmaya çalıştıklarını kaydetti.

Terör örgütüne yönelik Kuzey Irak’ta yapılan operasyonun ise en az Suriye kadar önemli olduğunu vurgulayan kaynaklar, örgütün Türkiye açısından bu bölgeden de tehdit oluşturduğunu bildirdi. Terör örgütünün şu anki psikolojik çöküntülerinin operasyonların daha etkili hale getirdiğinin altını çizen kaynaklar, PKK ve YPG arasındaki Irak-Suriye bağının kopartılmasının örgütü sarsacağını vurguladı. PKK için sözde ana karargahın Irak olduğunu belirten kaynaklar, askeri operasyonla yapılacak böyle bir hamlenin örgütün karar alma süreçlerini uzatacağını, uzun süre toparlanamayacaklarını ifade etti. Bu süreçde Suriye’de süpürme operasyonlarının devam edeceğini dile getiren kaynaklar, sahada ve masada terörle mücadele kararlılığının devam edeceği vurgusu da yaptı.

55 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Kuzey Irak’ta 14 gündür devam eden operasyonlarda 55 terörist etkisiz hale getirildi. Hakurk ve Kani Rash bölgesinde yoğunlaşan operasyonlarda terör örgütünün kampları vuruldu. Kara birliklerinin de operasyonu sürüyor. Türkiye’nin Sincar ve Kandil’e operasyon kararlılığına dün Irak’tan bir açıklamayla karşılık verildi. Irak Parlamentosu Savunma ve Güvenlik Komisyonu Başkanı Hakim Zamili “Irak’ta PKK’nın ülkenin kuzeyinde çıkartmak konusunda ciddiyiz. Bu konuda Türkiye’ye de gerek yok. Bu işi sonuçlandıracak kapasiteye sahibiz” diye konuştu.

KARAR

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tosuncuk milletvekillerini de dolandırdı!Tosuncuk milletvekillerini de dolandırdı!Çiftlik Bank vurgununda sular durmuyor. Şirketin mağdurları arasında milletvekillerinin de olduğu ortaya çıktı.
Dev satış sonrası ilk röportajını verdi! İşte Aydın Doğan'ın yeni planıDev satış sonrası ilk röportajını verdi! İşte Aydın Doğan'ın yeni planıDoğan Yayın Grubu'nu elden çıkaran Aydın Doğan, bir an evvel Bodrum'a gidip tatile başlamak istediğini söyledi.
Günün en iğrenç haberi Diyarbakır'dan! 7 yaşındaki 4 öğrencisine..Günün en iğrenç haberi Diyarbakır'dan! 7 yaşındaki 4 öğrencisine..Diyarbakır'da, 7 yaşındaki 4 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan öğretmen A.D.'yi (25), ailelerin şikayetlerini geri çekmesine rağmen 36 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, gerekçeli kararını açıkladı.
Suriye ve Irak’ta dağıt Kandil’e hapset!Suriye ve Irak’ta dağıt Kandil’e hapset!Suriye ve Kuzey Irak’ta PKK/YPG’ye aynı anda operasyonlar yapan Türkiye, iki ülkede de bağlantılarını keserek örgütü Kandil’e hapsetmeyi hedefliyor.
Türkiye’nin en kritik tesisi! Yer altına yapılacakTürkiye’nin en kritik tesisi! Yer altına yapılacakKamunun stratejik kurumlarındaki veriler Ankara’da yer altında kurulacak gizli tesiste depolanacak.
9 kritik soru 9 cevap! O talimatı neden vermedi?9 kritik soru 9 cevap! O talimatı neden vermedi?Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, 15 Temmuz günü Genelkurmay’ın işgal edilmesine ilişkin davada özel açılan ara celsede ifade verdi. Mahkeme, Akar’a 9 kritik soru yöneltti.
  • Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var24 Mart 2018 Cumartesi 09:00
  • Harita değişti! 46 ilde risk azaldı, 6 ilde arttı24 Mart 2018 Cumartesi 08:20
  • Çiftlik Bank komedisi! Parayı iade etti ama...24 Mart 2018 Cumartesi 08:00
  • Sığınakta ele geçirildi!24 Mart 2018 Cumartesi 07:50
  • Danıştay'dan 'saat' kararı: İspatı şart24 Mart 2018 Cumartesi 07:20
  • "Eski karımdan beni koruyun"24 Mart 2018 Cumartesi 07:10
  • Akıncı Üssü davasında ara karar: Tahliyeler var23 Mart 2018 Cuma 23:32
  • İki lider arasında kritik görüşme! Erdoğan bizzat söyledi23 Mart 2018 Cuma 23:29
  • Afrin'de şehit olan askerlerin naaşına ulaşıldı23 Mart 2018 Cuma 22:00
  • Erdoğan'dan "Menbiç" cevabı! Gerekirse...23 Mart 2018 Cuma 21:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri