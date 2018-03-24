24 Mart 2018 Cumartesi8 Recep 1439
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Günün en iğrenç haberi Diyarbakır'dan! 7 yaşındaki 4 öğrencisine..

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Diyarbakır'da, 7 yaşındaki 4 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan öğretmen A.D.'yi (25), ailelerin şikayetlerini geri çekmesine rağmen 36 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, gerekçeli kararını açıkladı.
Günün en iğrenç haberi Diyarbakır'dan! 7 yaşındaki 4 öğrencisine..
Günün en iğrenç haberi Diyarbakır'dan! 7 yaşındaki 4 öğrencisine.. Günün en iğrenç haberi Diyarbakır'dan! 7 yaşındaki 4 öğrencisine.. Günün en iğrenç haberi Diyarbakır'dan! 7 yaşındaki 4 öğrencisine..

Kararda şöyle denildi: "Mağdurların, yaşlarının küçüklüğü nedeniyle bu davranışların kötü niyetli olmadığını zannetmeleri ve velilerine anlatmamaları hayatın olağan akışına uygundur. Bir başka ihtimal olarak mağdurlar, sanıktan veya velilerinden duyduğu korku, utanma veya sanığın tembihlemesi ile bu eylemleri velilerine söylememiş olabilirler.

OLAYIN ÜSTÜNÜN KAPANMASINI SAĞLAMA DÜŞÜNCESİ...

Mağdur velileri, eylemlerden haberdar olmalarına rağmen, mağdurların yaşları, cinsiyetleri ve sosyal baskı dikkate alındığında bildiklerini söylemeyip sanıktan şikâyetçi olmayarak, olayın üstünün kapanmasını sağlama düşüncesinde olabilirler. Eylemin şikâyete tabi bir suç olmaması sebebi ile mağdur velilerinin olmamaları, sanığın cezalandırılmasına ilişkin kanaati değiştirmemiştir."

VELİLER ÖĞRENCİLERİ YÖNLENDİRDİ

Tanık olarak dinlenen 4 öğrencinin ifade değiştirmesi ise kararda şöyle değerlendirildi: “Tanıkların, rehber öğretmenleri ile yaptıkları görüşmede yer, zaman ve olay bakımından eylemleri net olarak anlatmalarına rağmen, yargılamanın geldiği son aşamada, velilerinin yönlendirmesi ile tüm ifadelerini değiştirerek 'Görmedik, duymadık, hatırlamıyoruz' şeklinde, olayın üstünü kapatır mahiyette ve detay içermeyen beyanlarda bulundukları anlaşılmıştır. Tanıkların rehber öğretmen tarafından alınan olaya uygun, eylemleri açıkça nitelendiren, kimsenin müdahalesi olmaksızın, ilk aşamada, sıcağı sıcağına alınan beyanlarına üstünlük tanınmıştır."

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