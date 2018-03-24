Biz ne ara bu hale geldik! 'İnsanlık ölmüş' dedirten manzara...

İzmir'de, borçları nedeniyle bunalımda olduğu söylenen G.D, 7 katlı apartmanın çatısına çıkıp, atlamak istedi. G.D, apartmanın çatısından sarktığı sırada ise, aşağıda bekleyenler bu anları cep telefonu ile kaydetmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Olay, Karşıyaka ilçesi Şemikler Mahallesi'nde meydana geldi. G.D'yi çatıda görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Çatının kenarında yürüyen G.D'yi ikna çabaları sonuçsuz kaldı. ÇEKMEK İÇİN BİRBİRLERİYLE YARIŞTILAR İtfaiye ekiplerinin hava yastığı açmaya çalıştığı sırada G.D, çatıdan sarktı. Bu sırada ekipler G.D'yi tutarak düşmesini engellerken, aşağıda bekleyenler ise ölümle yaşam arasındaki bu çizginin görüntülerini çekmek için yarıştı. Çatıdan indirilip, gözaltına alınan G.D, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.