24 Mart 2018 Cumartesi8 Recep 1439
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Biz ne ara bu hale geldik! 'İnsanlık ölmüş' dedirten manzara...

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İzmir'de, borçları nedeniyle bunalımda olduğu söylenen G.D, 7 katlı apartmanın çatısına çıkıp, atlamak istedi. G.D, apartmanın çatısından sarktığı sırada ise, aşağıda bekleyenler bu anları cep telefonu ile kaydetmek için adeta birbirleriyle yarıştı.
Biz ne ara bu hale geldik! 'İnsanlık ölmüş' dedirten manzara...
Biz ne ara bu hale geldik! 'İnsanlık ölmüş' dedirten manzara... Biz ne ara bu hale geldik! 'İnsanlık ölmüş' dedirten manzara... Biz ne ara bu hale geldik! 'İnsanlık ölmüş' dedirten manzara...

Olay, Karşıyaka ilçesi Şemikler Mahallesi'nde meydana geldi. G.D'yi çatıda görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Çatının kenarında yürüyen G.D'yi ikna çabaları sonuçsuz kaldı.

ÇEKMEK İÇİN BİRBİRLERİYLE YARIŞTILAR

İtfaiye ekiplerinin hava yastığı açmaya çalıştığı sırada G.D, çatıdan sarktı. Bu sırada ekipler G.D'yi tutarak düşmesini engellerken, aşağıda bekleyenler ise ölümle yaşam arasındaki bu çizginin görüntülerini çekmek için yarıştı. Çatıdan indirilip, gözaltına alınan G.D, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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