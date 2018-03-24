Tosuncuk milletvekillerini de dolandırdı!

Çiftlik Bank vurgununda sular durmuyor. Şirketin mağdurları arasında milletvekillerinin de olduğu ortaya çıktı.

Saadet zinciri sahtekarlarının Danabank ismiyle para toplamak istedikleri ortaya çıktı. Organizasyon, vatandaşlar Diyanet İşleri Yüksek Kurulu’na "helal mi, haram mı?" diye sorunca yakayı ele verdi. İlgili kurumları harekete geçiren Diyanet, vurgunu önledi. Çiftlikbank'ta ise asker, polis ve bazı milletvekillerinin de para kaptırdığı tespit edildi.

Çiftlik Bank, mağdurlarının sayısı her geçen gün artıyor. Yetkili kurumlara 5 binin üzerinde şikayet başvurusu yapıldı. Şimdiye kadar 70 binin üzerinde kişinin sisteme para kaptırdığı ortaya çıktı. Listede birçok meslek kuruluşundan kişi yer alırken milletvekillerinin de olması dikkat çekti.

Çiftlik Bank vurgununda sular durmuyor. Şirketin mağdurları arasında milletvekillerinin de olduğu ortaya çıktı. Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na yaklaşık 5 bin şikayetçi başvurusu yapıldı. Yetkili merkezlere yapılan şikayetlerde vurgunun boyutu bir kez daha ortaya çıktı. Listede toplumun her kesiminden kişiler yer alıyor. Ağırlığı ise daha çok emekli olmuş kesimler oluşturuyor.

HAKSIZ KAZANÇ HEVESLERİ KURSAKLARINDA KALMIŞ

Vatandaşları mağdur eden Çiftlik Bank'ın perde arkasında 11 irtibatlı şirketin de varlığı ortaya çıktı. 11 şirketle birlikte mağdur sayısı 70 binin üzerine geçti. Araştırmayı sürdüren uzmanlara göre sisteme 81 bin kadar kişi dahil oldu. Bunlardan 77 bini zarara uğradı.

Zarara uğrayanların boyutu her geçen gün yapılan şikayetlerle ve araştırmalar ile büyüyor. Parayı kaptıranlar arasında her meslekten insan yer alıyor. Uzmanları en çok şaşırtanlar ise milletvekilleri oldu. Emekli olmuş polis ve askerlerin yanında özellikle milletvekillerinin de sisteme para kaptırmış olması dikkatleri fazlasıyla çekti.

DANABANK’I DİYANET ORTAYA ÇIKARTTI

Diğer bir Çiftlik Bank vakası ise son anda önlendi. Danabank, ismiyle para toplayan bir yapı, vatandaşların Diyanet İşleri Bakanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'na ‘helal mi haram mı?’ diye sorması sonucu önlendi. Konuyu inceleyen Kurul üyelerinin yetkililerden yardım istediği sistemin yüzünü ortaya çıkarttı. Kurul üyeleri devletin ilgili birimlerini harekete geçirdi. İnceleme sonrası vatandaşlara uyarı yapılarak sisteme girmemeleri istendi.

TOSUNCUK FİRARDA

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'la ilgili olarak, kırmızı bülten kararının çıktığını söyleyerek, "Nerede olursa olsun, uluslararası sözleşmeden kaynaklı olarak her türlü hukuki yollara müracaat edilmiştir" dedi.

Yenişafak