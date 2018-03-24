24 Mart 2018 Cumartesi8 Recep 1439
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Ahmet Hakan ilk kez konuştu

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Ahmet Hakan, Doğan Medya Grubu'nun Demirören Grubu'na satışı sonrası "satış" demeden yaşananları değerlendirdi.
Ahmet Hakan ilk kez konuştu
Ahmet Hakan ilk kez konuştu Ahmet Hakan ilk kez konuştu Ahmet Hakan ilk kez konuştu

Türkiye medyasının en büyük grubu olan Doğan Medya Grubu'nun satışı için anlaşmaya varıldı. Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Mayıs 2011'de Milliyet ve Vatan'ı sattığı Erdoğan Demirören'le Doğan Medya Grubu'nun satışı konusunda anlaştı. Doğan'ın satış kararı, Türkiye tarihindeki en büyük medya el değiştirmesini ifade ediyor.

Birçok soruya muhatap olduğunu ve "Annenin dediği gibi herkes kendini kurtaracak, olan sana mı olacak?" şeklinde soru yönelten Hakan, "Yarım asırlık tecrübeyle sabittir: Anneler her zaman haklıdırlar ve haklı kalacaklardır" ifadesini kullandı.

Hakan'ın "Bugünlerde en fazla işittiğim sorular ve verdiğim cevaplar" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

SORU: Neler oluyor?

CEVAP: Hayırlısı be gülüm!

SORU: Peki şimdi ne olacak?

CEVAP: Bilemiyorum Altan.

SORU: Annenin dediği gibi... Herkes kendini kurtaracak, olan sana mı olacak?

CEVAP: Yarım asırlık tecrübeyle sabittir: Anneler her zaman haklıdırlar ve haklı kalacaklardır.

SORU: Bunca düşmanı ne ara biriktirdin?

CEVAP: Her zaman mütevazı olmaya gayret etmişimdir ama bu konuda mütevazı olamayacağım: Düşman sayısı arttırmakta üstüme yoktur!

SORU: Var mı bir dedikodu?

CEVAP: Yetti gayrı! Günde en az 78 kez duyduğum bu sorudan artık fenalık geldi.

SORU: Ne hissediyorsun?

CEVAP: Kedili, mutlu, huzurlu.

- SORU: Bundan sonrası için planın ne?

- CEVAP: Mutlu olmak ve mutlu kalmak.

- SORU: Günlerin nasıl geçiyor?

- CEVAP: Medyanın geleceğine dair yapılan kaynana zırıltısı makamındaki medya analizlerine maruz kalmamak için azami gayret göstererek...

- SORU: Bu süreçte neyi öğrendin?

- CEVAP: Zaten biliyordum da bir kez daha fark ettim: İnsan denilen varlık gerçekten aşırı kıskanç, hakikaten aşırı intikamcı, fevkalade kötü ve fevkalade tamahkâr...

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