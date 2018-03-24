Mossad'a yakın haber sitesinden bir İncirlik iddiası daha!

İsrail istihbarat servisi MOSSAD’a yakınlığıyla bilinen DEBKAfile’ın askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre Trump yönetimi Türkiye’yi de çok yakından ilgilendiren bir kararın eşiğinde.

DEBKAfile’ın iddiasına göre Katar’da bulunan Amerikan Merkezi Komutanlığı karargahının Suudi Arabistan’a taşınmasının hızlandırılmasına yönelik karar, ABD Başkanı Donald Trump ve Suudi Arabistan’ın veliaht prensi Muhammed bin Salman’ın geçen günlerdeki görüşmesinin ardından onaylandı.

OdaTV'nin haberine göre, Trump yönetimi tarafından daha önce defalarca kez reddedilmiş olsa da DEBKAfile’ın eriştiği kaynaklar, ABD’nin İncilik’teki hava gücünü toparlamakta olduğuna dikkat çekiyor ve İncirlik’ten tamamen ayrılmak için çalışmaların yapıldığına dair bilgiler paylaşıyor.

DEBKAfile, ABD’nin bu iki hamlesinin birbirine bağlı olduğu yönünde yorumda bulunuyor.

Yine DEBKAfile’ın eriştiği bir başka askeri kaynağın hazırladığı raporda, halihazırda İncirlik’teki bazı etkinliklerle birlikte bazı ABD uçaklarının Doğu Avrupa’daki üslere kaydırıldığı belirtiliyor. Pentagon’un İncirlik’e alternatif olarak Yunanistan’ın güneyindeki Andravida’ya göz attığı da ifade ediliyor.

DEBKAfile, ABD’nin Ortadoğu’daki iki büyük hava üssünün kaydırılması yönünde karar alması halinde bölgenin stratejik dinamiklerinin ciddi anlamda sarsılacağı gerçeğinin altını çiziyor. Trump yönetiminin, Riyad’ı destekleyerek İran’a açık bir mesaj göndereceği de vurgulanan noktalar arasında.